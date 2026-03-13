Mapa de lluvia en Tarragona: una nueva borrasca amenaza a varios municipios este sábado

Una nueva borrasca afectará a la provincia de Tarragona este sábado y dejará lluvias en buena parte del territorio, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde. La previsión meteorológica apunta a una jornada marcada por cielos muy nubosos, precipitaciones y un descenso de las temperaturas, tras varios días de tiempo estable.

Según el pronóstico del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), las precipitaciones podrán aparecer desde la madrugada, aunque será durante la mañana cuando la inestabilidad gane más fuerza. La lluvia será en general de intensidad débil o moderada, pero localmente podría venir acompañada de tormenta e incluso granizo, en un episodio que afectará a diferentes puntos del litoral y el interior de la provincia.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúan el mayor riesgo de lluvia entre las 6:00 y las 12:00 horas, con un 75% de probabilidad, mientras que durante la tarde la probabilidad se mantendrá alrededor del 55%. De cara a la noche la inestabilidad irá perdiendo fuerza y las precipitaciones serán ya poco probables.

Otro de los aspectos destacados del cambio de tiempo será la bajada de la cota de nieve, que podría situarse en torno a los 800 metros al final del día, además de un descenso de las temperaturas. Tras este episodio, el tiempo tenderá a estabilizarse rápidamente y a partir del domingo volverán el sol y las temperaturas primaverales, con un inicio de semana marcado por la estabilidad.