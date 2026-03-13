Crean una plataforma para «defender» el sector agrario y forestal en el futuro Parque Natural de las Montañas de Prades

Varias entidades crean la plataforma Voces de las Montañas de Prades para «defender» el sector agrario y forestal en el futuro Parque Natural de las Montañas de Prades, Poblet y la Sierra de la Llena. La entidad la conforman el Gremi de la Pagesia Catalana, BOSCAT, País Rural i el Consorci Forestal de Catalunya, entre otros.

La presentación se hará el viernes por la tarde en Prades, la misma semana que el Gobierno ha presentado la propuesta para el parque que se publicará al DOGC este mes de marzo. El portavoz de la plataforma, Eduard Escolà, ha valorado «positivamente» el último documento y ha destacado que «han intentado blindar la agricultura, la ganadería y la gestión forestal». Sin embargo, ha reclamado más presencia de los propietarios privados en la gestión.

En la recta final de la tramitación del Parque Natural de las Montañas de Prades, la nueva plataforma quiere «aglutinar» varias entidades afectadas por el parque para tener un «solo canal» con la administración y «velar por los intereses del territorio», ha explicado Escolà a ACN.

Veus de les Muntanyes de Prades valora «positivamente» la última propuesta del Gobierno fruto del proceso participativo. «En varias reuniones mantenidas con la administración hemos intentado blindar el tema de la agricultura, ganadería y la gestión forestal», ha señalado. «El parque no tiene que ser un escollo, pero en otras experiencias de parques naturales a veces supone una carga», ha añadido.

Monaguillo ha explicado que cuando se publique el decreto de creación del parque en el DOGC «desglosarán» el documento porque «todo esté muy redactado y blindado, que no suponga una amenaza para el sector – agrario – por la propiedad y el ámbito lucrativo». Sí que ha avanzado que quieren «velar» para que la propiedad privada tenga una «amplia representación» en la gobernanza del parque, puesto que el 88% de la superficie es privada, ha recordado.

Última propuesta

El futuro Parque Natural de las Montañas de Prades, Poblet y la Sierra de la Llena tendrá finalmente 38.900 hectáreas, a pesar de que al inicio la cifra se situaba alrededor de las 43.700 hectáreas. Finalmente, 22 municipios formarán parte del parque, quedando fuera Porrera (Priorat) y Juncosa (las Garrigues) respecto a la propuesta inicial.

El Gobierno prevé incrementar la participación del territorio a la Junta Rectora y crear un consejo de alcaldes para garantizar la representación de todos los municipios en la gobernanza. El ejecutivo quiere publicar en el DOGC el proyecto de creación del parque durante este mes de marzo. Entonces se abrirá un periodo para presentar alegaciones con la idea de aprobarlo definitivamente en verano.