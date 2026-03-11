El Gobierno define un Parque Natural de Prades con más gobernanza local y dos municipios menos

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Parque Natural de las Montañas de Prades, Poblet y la Sierra llevará a exposición pública su proceso de creación este mes de marzo después de aportar las últimas modificaciones a proyecto. Así lo anunciaba el Gobierno este martes en Alcover, asegurando que la propuesta ha recibido más de 1.000 aportaciones durante los periodos de solicitud por parte de municipios, entidades y particulares para adaptarla a los requisitos de cada comarca o situación. Gran parte de las demandas, el 85%, se han introducido totalmente o parcialmente en el proyecto.

El departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica prevé aprobar el decreto y el Plan definitivo este verano, después de la última ronda de consultas y propuestas abiertas para integrar posibles modificaciones restantes. La nueva propuesta de modificación del proyecto plantea una reducción de las hectáreas abarcadas, de las 43.700 ha planteado a la segunda fase, hasta una superficie de 38.900 ha. También destacaba la rebaja de 24 en 22 municipios participantes en el futuro Parque Natural, con la desvinculación de Porrera y Juncosa de la propuesta.

Según el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Marc Vilahur, el motivo ha sido una «ampliación» propuesta adecuada a la red Naturaleza 2.000: «Se ha aceptado en algunos casos y en otros se ha desestimado con el objetivo que tenga coherencia en la gestión del mismo espacio», explicaba Vilahur. La principal modificación, sin embargo, ha sido en el apartado agrícola, «rehecho» para «adaptarse a las necesidades del sector».

En este sentido, el director general también ha confirmado que el peso de la gobernanza del Parque Natural recaerá en los municipios, que contarán con dos tercios de la representación a la Junta Rectora, tal como se mencionaba en una de las demandas a la Generalitat, la cual ocupará el último tercio. De la misma manera, se ha asegurado la creación de un Consejo de Alcaldes. «Aquí no hay marcha atrás», indicaba Vilahur, afirmando que la intención de la Generalitat es aprobar el proyecto «durante el tercer trimestre de este año».

Entre las modificaciones de la última fase presentada, el proyecto también prevé la incorporación de «puntos de acogida» para los visitantes. Prades se situará como la sede principal del proyecto, pero se mantendrá la intención de crear «más de una sede» y puertas de entrada en el Parque Natural.

Cornudella de Montsant se abre a la «mejora»

El Parque Natural de Prades avanza con las últimas modificaciones que impulsarán la aprobación definitiva de la propuesta, aunque no cuenta con el apoyo en aspectos técnicos y de gobernanza de algunos municipios. La alcaldesa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, afirmaba que, a pesar del rechazo para incorporarse al proyecto aprobada en sesión plenaria el mes de junio del 2025, «mantienen una posición de trabajo para mejorar la propuesta». «Ha habido cambios con respecto a la primera propuesta, y está bien, queda la última fase para trabajar», indicaba la alcaldesa.

En este sentido, desde el consistorio no hacían referencia a «una posición contraría», sino a una actitud «abierta» por mantener conversas. «No se había contemplado la realidad natural, económica y social de nuestra comarca y no nos involucraba porque ya tenemos medidas de protección», resaltaba Cardona.

El director general de Políticas Ambientales, Marc Vilahur, hacía referencia este martes a la desvinculación de algunos municipios, señalando la «necesidad de un proyecto cohesionado». «Hacemos un parque no para un municipio, sino para que dé respuesta a una necesidad conjunta», lamentaba el director. Sin embargo, tampoco descartaba la entrada de más localidades: «algunos pueden cambiar su orientación», añadía Vilahur.