¿Cómo se comen la tortilla de patatas los tarraconenses?

La tortilla de patatas sigue siendo uno de los grandes debates gastronómicos en España, y Tarragona no es una excepción. Un estudio elaborado por Barrancos Food con motivo del Día Mundial de la Tortilla de Patatas analiza cómo prefieren comerla los tarraconenses.

Según los resultados, el 61% apuestan por la tortilla con cebolla, frente al 39% que prefiere la versión sin este ingrediente. Los datos muestran que Tarragona sigue la tendencia mayoritaria del país, donde la receta con cebolla domina en la mayoría de provincias.

El estudio también aborda el punto de cocción preferido. En este caso, la tortilla jugosa es la favorita: el 60% de los encuestados asegura que la prefiere poco hecha, mientras que un 40% se decanta por una versión más cuajada, reflejando así una ligera diferencia de gustos.

A nivel nacional, la tortilla con cebolla se impone en casi todas las provincias analizadas, siendo Galicia la principal excepción, donde la receta tradicional de Betanzos se prepara sin cebolla y marca la pauta en toda la región.