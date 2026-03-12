La cadena de reparto que anuncia un ERE para 750 trabajadores: así afectará a Tarragona

La plataforma de reparto a domicilio Glovo ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 750 repartidores en España. La compañía ha comunicado que la medida tendrá impacto en alrededor de 60 ciudades del país, incluidas algunas de las demarcaciones de Barcelona, Tarragona y Girona.

Según ha explicado la empresa, la decisión llega menos de un año después de abandonar el modelo de riders autónomos y apostar por repartidores en plantilla. Glovo asegura que se ha visto obligada a reducir su presencia en algunas localidades para garantizar la continuidad del servicio y evitar el cierre total en determinados mercados.

El ajuste también afectará a trabajadores en otras provincias como Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga o Cádiz, entre muchas otras. La empresa ha señalado que el objetivo del proceso es consolidar su modelo operativo tras los cambios introducidos en su estructura laboral durante el último año.

En Cataluña, la plataforma sigue siendo el actor dominante en el reparto de comida a domicilio. Un informe de la Agencia Catalana de la Competencia señalaba que Glovo concentraba entre el 60% y el 80% de los pedidos en los municipios más poblados, muy por delante de otras plataformas del sector.