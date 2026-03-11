HARD ROCK
Romero afianza el compromiso «ineludible» del Gobierno con el Hard Rock y espera que se apruebe el PDU
La consejera replica al PPC que no se puede prevaricar y que hay que seguir los procesos
La consejera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, ha asegurado que el Gobierno tiene un compromiso «ineludible» con el proyecto de Hard Rock. En el marco de una interpelación del PPC al pleno del Parlamento, Romero ha dicho que hay que esperar que estén los informes ambientales y que espera que se apruebe el Plan Director Urbanístico.
Camp de Tarragona
Adam Diaz Garriga
«Estamos trabajando, no se puede prevaricar y seguimos los trámites y los procesos», ha añadido. Según la consejera, también hay que ver cuál es la decisión de los inversores teniendo en cuenta que el Gobierno cambió la fiscalidad del juego. «Tenemos que ver cuáles son sus intenciones», ha concluido.