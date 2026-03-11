Romero afianza el compromiso «ineludible» del Gobierno con el Hard Rock y espera que se apruebe el PDU

La consejera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, ha asegurado que el Gobierno tiene un compromiso «ineludible» con el proyecto de Hard Rock. En el marco de una interpelación del PPC al pleno del Parlamento, Romero ha dicho que hay que esperar que estén los informes ambientales y que espera que se apruebe el Plan Director Urbanístico.

«Estamos trabajando, no se puede prevaricar y seguimos los trámites y los procesos», ha añadido. Según la consejera, también hay que ver cuál es la decisión de los inversores teniendo en cuenta que el Gobierno cambió la fiscalidad del juego. «Tenemos que ver cuáles son sus intenciones», ha concluido.