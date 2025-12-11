El sector turístico quiere recuperar el Hard Rock y el turismo ruso

La presidenta de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería durante la presentación de los datos de este 2025.FEHT

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Federación Empresarial de Hostelería y Turismo (FEHT) reabrió el debate sobre el macroproyecto del Hard Rock en la demarcación de Tarragona. La entidad empresarial destacaba como uno de los objetivos prioritarios recuperar la propuesta, criticada duramente durante los últimos ocho años por su impacto ambiental y su modelo turístico cuestionado por varios municipios del Campo de Tarragona a lo largo de su desarrollo.

«No lo demos por perdido, si hay suerte, podemos volver a hablar del Hard Rock como proyecto estratégico para nuestra destinación», reivindicaba la presidenta de la FEHT, Berta Cabré. La responsable de la institución también afirmaba que el proyecto tiene que servir como revulsivo de Puerto Aventura». «No conseguiremos la desestacionalización si no introduim nuevos intereses», argumentaba la presidenta.

El proyecto se ha mantenido parado parcialmente durante este 2025 a causa de bloqueos sobre los beneficios fiscales. Una medida impulsada por PSC, ERC, Comunes y la CUP que, actualmente, se genera dudas después de la aprobación de una moción el pasado mes de julio para llevar a cabo la propuesta. Esta vez, la iniciativa recibió el apoyo de Juntos, PPC y VOX, con la abstención del Partido Socialista desde el Parlamento. Ahora, el sector turístico plantea recuperar el interés.

Volver al mercado ruso

Les principales novedades provienen del cambio de dinámica en la llegada de turistas a la demarcación, impactando el auge de las visitas internacionales, sumando el 51,5% del total, que este año superan las nacionales (48,5%). Una dinámica inesperada, que viene marcada por «el esperado» retorno del turismo ruso: casi 80.000 turistas rusos han pernoctado en la provincia, un 28,5% más con respecto al 2024.

«Les gustaba mucho la Costa Daurada y los gustos no han cambiado. No hemos abandonado este mercado», subrayaba Cabré. Además, la presidenta destacaba que, desde las empresas tarraconenses «han estado presentes» cuando existían «probabilidades de viaje», mencionando la intencionalidad de «volver a recuperarlo».