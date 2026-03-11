El gran debate de la tortilla divide a Tarragona: la cebolla gana… pero por menos de lo que imaginas

La tortilla de patatas sigue siendo uno de los grandes debates gastronómicos en España y la provincia de Tarragona también tiene posición clara. Según un estudio elaborado por el obrador familiar Barrancos Food con motivo del Día Mundial de la Tortilla de Patatas, la mayoría de tarraconenses prefiere la receta con cebolla y poco hecha.

En concreto, el 61% de los encuestados en la provincia apuesta por añadir cebolla a la tortilla, frente al 39% que se declara partidario de prepararla sin este ingrediente. Los datos sitúan a Tarragona dentro de la tendencia mayoritaria del país, donde la versión con cebolla domina el mapa.

El estudio también analiza el punto de cocción preferido. En este caso, la tortilla jugosa vuelve a imponerse entre los tarraconenses: el 60% asegura que la prefiere poco hecha, mientras que el 40% opta por una versión más cuajada.

A nivel estatal, la tortilla con cebolla se impone en 48 de las 52 provincias analizadas. La gran excepción es Galicia, donde la versión sin cebolla gana en todas sus provincias, influida en parte por la popular tortilla de Betanzos, tradicionalmente elaborada sin este ingrediente.