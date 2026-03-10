Los trabajos más buscados en Tarragona: la profesión con más salida en cada comarca

​Imagen de archivo de trabajadores durante las obras de renovación de la avenida Andorra de Tarragona.. Gerard Marti Roig

El mercado laboral cambia según el territorio y cada comarca tiene sus propias profesiones con más salida. Un análisis del Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo de la Generalitat muestra cuáles son los trabajos mejor posicionados en las comarcas de Tarragona, teniendo en cuenta factores como el volumen de contratación, la calidad de los contratos y la demanda laboral.

En el Tarragonès, el perfil con más oportunidades es el de maquinista de locomotora, reflejo del peso del transporte y la logística en el territorio. En el Baix Camp y el Montsià, en cambio, destacan los oficiales, operarios y artesanos, vinculados al tejido industrial y a los oficios especializados.

Otros territorios presentan demandas laborales muy concretas. En la Conca de Barberà sobresalen los socorristas y vigilantes de piscinas y playas, mientras que en el Priorat tienen buena salida los conductores de autobuses y tranvías. En el Baix Ebre, los preparadores de comida rápida destacan entre los perfiles más buscados.

El mapa laboral también refleja el peso del sector primario y los servicios en algunas zonas. En la Terra Alta se demandan peones ganaderos, en la Ribera d’Ebre personal de limpieza, en el Alt Camp operadores de instalaciones y maquinaria y en el Baix Penedès profesionales vinculados a la educación ambiental.