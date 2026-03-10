Los pantanos de Tarragona siguen creciendo tras la borrasca Regina: su estado en tiempo real

La borrasca Regina ha dejado su huella en Tarragona, provocando un notable aumento en los niveles de los embalses de la provincia. De hecho, el pantano de Riudecanyes ha superado su capacidad al alcanzar un 100,38%, con 5,322 hectómetros cúbicos, mientras que el de Siurana sube hasta el 66,7% y almacena 8,014 hm³ de agua.

El pantano de Gaià, aunque también ha mejorado tras las precipitaciones, sigue con niveles preocupantes: actualmente se encuentra al 10,275%, con 6,165 hm³ almacenados. Este contraste evidencia que las lluvias intensas no han afectado por igual a todas las cuencas de Tarragona, y que la recuperación es desigual.

En Riudecanyes, la situación es histórica. Tras un aumento progresivo desde comienzos de año, el embalse ha alcanzado su máximo, superando el 100% y obligando a los gestores a controlar los vertidos de forma preventiva para mantener la seguridad y la operatividad de las compuertas. Este fenómeno llega tras varios años de sequía y tras el primer desembalse en 2020.

El impacto de la lluvia ha devuelto la esperanza a los agricultores y comunidades de regantes, que podrán contar con mejores condiciones de riego para la temporada. Sin embargo, los expertos recuerdan que, pese a la recuperación, la sequía no se puede dar por superada y es necesario seguir gestionando el agua de forma prudente. El estado de los pantanos de Cataluña se puede consultar, en tiempo real, aquí.