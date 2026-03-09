La DIC de los Mossos resuelve dos homicidios que empezaron como una desaparición en Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Aunque la mayoría de desapariciones no tienen origen criminal, en 2025 la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra asumió dos investigaciones por muerte violenta y ocultación de cadáver. En uno de los casos, la investigación policial culminó con la detención de los sospechosos y la localización del cuerpo gracias a la confesión de uno de los arrestados. Estas investigaciones, largas y complejas, se realizan siempre en coordinación con otras unidades especializadas, como es la Policía Científica, y manteniendo un contacto permanente con las familias afectadas.

Desde el año 2010, la DIC ha investigado un total de 27 homicidios con posterior ocultación de cadáver, el 72% de los cuales resultaron ser feminicidios en el ámbito de la Violencia de Género que representan unos 20 casos del total de 27. El número total de casos relacionados con el crimen organizado (tráfico de drogas) aflorados e investigados por la DIC desde el año 2010 han sido 5 del total de 27 casos.

Durante el año 2025, los especialistas de la DIC en desapariciones de ámbito criminal han trabajado dos investigaciones. En un primer caso, la investigación arrancó por la desaparición sin causa aparente de un hombre en Cunit a partir de una denuncia y posterior investigación que, dadas sus características, finalmente recayó en la DIC en marzo del 2025. La investigación puso al descubierto lo que resultaría ser el móvil criminal vinculado en el entorno próximo de la víctima. Después de casi un año de investigación, se detuvo a un hombre y una mujer a finales de diciembre del 2025 como presuntos autores del crimen.

Una posterior confesión permitió localizar los restos de la víctima en una fosa séptica de un domicilio en Sant Jaume dels Domenys con el apoyo de varias unidades especializadas como la Unidad de Subsuelo y de la Brigada Móvil, así como la de la Policía Científica.

En el segundo caso, la DIC detuvo un hombre en diciembre del 2024 como presunto responsable del homicidio y posterior ocultación del cadáver de su pareja. La investigación se inició a raíz de la desaparición de la víctima en la Morera de Montsant a finales de 2022. Después de la detención del presunto autor del feminicidio, se llevaron a cabo múltiples diligencias de búsqueda que incluyeron el uso de medios aéreos, Unidad Canina y Unidad de Drones para inspeccionar fincas y zonas de interés relacionadas con el detenido. Paralelamente, se mantuvo un contacto continuado con la familia de la víctima durante todo el proceso de búsqueda. Actualmente el hombre continúa en prisión mientras siguen las tareas de búsqueda del cuerpo de la víctima. A pesar de los esfuerzos, los restos de la víctima no se han localizado.