Detienen a un hombre y una mujer en relación a la desaparición de una persona en el Baix Penedès en 2024

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad Central de Personas Desaparecidas de la DIC han detenido una mujer y un hombre, de 48 y 69 años, por su presunta participación como autores en la desaparición de ámbito criminal (homicidio con posterior ocultación de cadáver) de un hombre.

Los hechos sucedieron el 14 de julio del año pasado al Baix Penedès. Los familiares de la víctima denunciaron su desaparición el 23 de julio en la Comisaría de Viladecans. Los Mossos d'Esquadra del Vendrell iniciaron una investigación por la desaparición sin causa aparente de esta persona que en el momento de los hechos tenía 50 años. La Unidad Central de Personas Desaparecidas (UCPD) de la DIC dadas las características de la desaparición, asumió la investigación y abrió diferentes líneas de investigación desde la perspectiva criminal, que permitieron aflorar indicios objetivos de la participación delictiva de terceras personas y que se encontraban ante una desaparición de ámbito criminal (homicidio con posterior ocultación de cadáver).

Fruto de la investigación, que se ha alargado casi un año, los Mossos d'Esquadra localizaron bastantes indicios por determinar que las dos personas detenidas como presuntos autores, tenían una directa participación en los hechos. El hombre y la mujer detenidos mantenían una relación de pareja en el momento de los hechos. La detenida había sido pareja sentimental de la víctima hasta el año 2022 cuando esta se separó y lo denunció por maltratos.

Los detenidos pasaron ayer por la mañana a disposición judicial del Juzgado de Instrucción 5 del Vendrell. Una vez escuchados en declaración por el Juez, se procedió a la localización y recuperación del cadáver de la víctima y la inspección ocular del lugar en el que había estado oculto el cuerpo desde el 14 de julio del 2024.

Para poder localizar el cuerpo se conformó un equipo integrado por los investigadores de la DIC, la Policía Científica, la Brigada Móvil, y la Unidad de Subsuelo. El dispositivo permitió localizar el cuerpo pendiente de identificar en el interior de una fosa séptica de una casa donde había vivido el investigado en Sant Jaume de Domenys (Baix Penedès). Este tipo de intervención comporta riesgos importantes, especialmente por la posible falta de oxígeno y la presencia de gases tóxicos, motivo por el cual fue ejecutada por especialistas de la Brigada Móvil y de la Unidad de Subsuelo equipados y entrenados para trabajar en espacios confinados con atmósfera peligrosa.