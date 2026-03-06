Red Eléctrica defiende que la MAT entre Aragón y Tarragona se hará con «consenso» territorial

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Red Eléctrica defiende que la línea de mucha alta tensión (MAT) entre Aragón y Tarragona se hará con el «consenso» del territorio y abriendo un «proceso de diálogo». La delegada regional de Red Eléctrica en Cataluña, Trinidad Sala, ha explicado a ACN que se trata de una línea «de interés general» y que responde a una «necesidad territorial» como es «descarbonizar» la industria química de Tarragona. Después de que entidades y municipios contrarios hayan presentado 14.400 alegaciones contra la incitativa, Sala apunta que «las estudiarán». «Cualquier infraestructura eléctrica de inicio puede generar cierto ruido», ha dicho. Y ha abierto la puerta a «mejorar» la propuesta y a «favorecer» el territorio por donde pase la infraestructura.

Red Eléctrica quiere «diálogo y consenso» con las comarcas afectadas por el proyecto de la MAT entre Escatrón (Aragón) y la Secuita (Tarragonès). La empresa está tramitando los permisos para desmantelar la infraestructura actual y construir una nueva con el triple de potencia y las torres más altas. Los últimos meses, esta iniciativa ha generado malestar en las Terrrs de l'Ebre y el Camp de Tarragona.

La empresa de transporte de energía eléctrica recuerda que se trata de un proyecto contemplado en la planificación del gobierno español y que será un «eje transversal y estratégico» para Tarragona. «La motivación para renovar la línea es aumentar la capacidad de transporte y atender las necesidades de demanda», defensa Sala. La delegada de Red Eléctrica pone como ejemplo la industria química: «se tiene que descarbonizar y electrificarla»

Abiertos a «mejorar» el proyecto

Sala cree que, a pesar de la oposición, «todos» los municipios han «entendido» la finalidad del proyecto. Así, ha insistido en que después del periodo de exposición pública se encuentran ahora en un «periodo de diálogo» para «escuchar el territorio y ver las necesidades que tienen». En este sentido, ha abierto la puerta a «mejorar» la línea y «favorecer» el territorio que atraviesa.

El lunes, la Plataforma No a la MAT Catalunya - Aragó anunció que había recogido 14.421 alegaciones contra la infraestructura. Entre las reclamaciones destacan los consejos comarcales del Priorat, Baix Camp y Terra Alta, y una veintena de ayuntamientos. También se han mostrado en contra las DOQ Priorat, y DO Montsant y Terra Alta, además de Unió de Pagesos, GEPEC y Prioritat.

«Cualquier infraestructura eléctrica, de inicio, puede generar un cierto ruido, pero lo importante es que expliquemos en transparencia la motivación principal del proyecto y que eso se entienda», ha respondido Sala a los recursos presentados. Sin embargo, ha señalado que «estudiarán» las alegaciones para «ver cuáles son viables técnicamente, económicamente y socialmente».

Finalmente, Sala cree que esta línea que tendrá 180 kilómetros, afectando a 28 municipios de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp y Tarragonès, «no es incompatible» con la ley de cambio climático. Esta legislación fija que la producción de energía esté cerca de los puntos de consumo. «Necesitan una red de transporte detrás, robusta que dé salida y que dé respuesta a las necesidades», ha remachado.