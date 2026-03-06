El punto de Tarragona donde más ha llovido hasta ahora con la borrasca Regina: más de 150 litros

La borrasca Regina ya ha dejado acumulaciones de lluvia destacadas en la demarcación de Tarragona durante ayer jueves y este viernes por la mañana. Según los datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), los puntos con mayores precipitaciones se han concentrado principalmente en las Terres de l’Ebre, donde las lluvias han sido más intensas y persistentes.

Los tres puntos donde más ha llovido durante estas horas han sido: el Parc Natural dels Ports (Baix Ebre) con 150,6 litros por metro cuadrado, Tivissa con 74 litros y Ulldecona – Els Valentins (Montsià) con 72,5 litros. Estos registros muestran cómo las zonas elevadas y el sur de la provincia están siendo las más afectadas por el temporal.

El Meteocat mantiene aviso amarillo por intensidad de lluvia en todas las comarcas de Tarragona, donde se pueden acumular más de 20 litros por metro cuadrado en media hora. Las precipitaciones podrían ir acompañadas localmente de tormenta y granizo.

Asimismo, se mantiene aviso amarillo por acumulación de lluvia en la Terra Alta, el Baix Ebre y el Montsià, donde las precipitaciones podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, especialmente en zonas elevadas, donde se esperan los mayores acumulados.

El temporal también afecta a la costa tarraconense. El Meteocat ha activado aviso amarillo por mala mar, con olas que pueden superar los 2,5 metros y mar de fondo de componente este, lo que genera condiciones complicadas en el litoral durante el episodio.

De cara a los próximos días, la previsión indica que la inestabilidad continuará. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé 100% de probabilidades de lluvia este viernes por la tarde y el sábado, un 90% el domingo, un 70% el lunes, un 85% el martes y un 70% el miércoles.