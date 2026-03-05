La borrasca Regina ya ha llegado a la demarcación de Tarragona y durante estos días puede dejar lluvias especialmente intensas en algunos puntos del territorio. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualizado sus avisos y alerta de que se pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, especialmente en zonas elevadas.

Según la previsión meteorológica, las precipitaciones afectarán a buena parte de la provincia durante toda la jornada, con tormentas y chubascos que pueden ser localmente intensos. Las mayores acumulaciones de lluvia se esperan en la Terra Alta, el Baix Ebre y el Montsià, donde se mantiene activo el aviso amarillo por acumulación de precipitaciones.

Además de la lluvia, el episodio vendrá acompañado de viento. En comarcas como el Tarragonès y el Baix Penedès continúan los avisos por rachas que podrían superar los 70 km/h, con riesgo de caída de ramas u otros objetos. Por este motivo, se recomienda extremar la precaución y limitar desplazamientos en zonas expuestas.

Así pues, la borrasca Regina obligará a los tarraconenses a sacar los paraguas durante varios días, con lluvias que irán acompañadas de tormentas. A estas precipitaciones también le acompañarán fuertes rachas de viento, que pueden superar los 70 km/h. Por otro lado, las temperaturas se situarán entre los 15 ºC de máxima y los 10 de mínima.