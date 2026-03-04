Es hora de sacar el paraguas: la borrasca Regina trae varios días de lluvia y tormentas a Tarragona

La borrasca Regina ya se nota en Tarragona y pondrá fin a la relativa calma a partir de este jueves. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias comenzarán mañana, con tormentas y una probabilidad del 100% que se mantendrá hasta el sábado. Para el domingo, la probabilidad de precipitación seguirá siendo elevada, del 95%, mientras que el lunes se reducirá al 70% y el martes volverá a subir al 90%.

Por este motivo, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado alerta amarilla por acumulación de lluvia en varias comarcas de la demarcación. Concretamente, se trata de la Terra Alta, el Baix Ebre y el Montsià durante prácticamente todo el jueves, indicando peligro moderado para carreteras, agricultura y actividades al aire libre.

Además, se ha activado alerta amarilla por viento en otras comarcas de la demarcación como el Tarragonès y el Baix Penedès. Las rachas del este podrían superar los 70 km/h, con riesgo de caída de ramas, objetos sueltos y dificultades para la navegación en la costa. Se recomienda extremar la precaución y limitar desplazamientos en zonas expuestas.

Así pues, la borrasca Regina obligará a los tarraconenses a sacar los paraguas durante varios días, con lluvias que irán acompañadas de tormentas. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento, que pueden superar los 70 km/h. Por otro lado, las temperaturas se situarán entre los 15 ºC de máxima y los 10 de mínima.