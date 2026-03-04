Activado el Inuncat por la posibilidad de que la borrasca Regina traiga lluvias de más de 100 litros

Protección Civil ha activado este miércoles por la noche la fase de alerta del plan de emergencias Inuncat por la posibilidad de que la borrasca Regina lleve lluvias de más de 100 litros en Cataluña. Se prevé que el temporal llegue este jueves con precipitaciones intensas, especialmente al tercio nordeste del país, que está allí donde los mapas meteorológicos indican acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. También se espera temporal marítimo con olas superiores a 2,5 metros y rachas de viento de más de 72 kilómetros por hora en las comarcas costeras y las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indica que las lluvias empezarán por la mañana en las Terres de l'Ebre y se irán extendiendo a gran parte del país, con intensidad máxima en zonas elevadas del nordeste. Las olas pueden superar los 4 metros en el Alt Empordà, mientras que el mar grueso afectará al litoral sur hasta el viernes al mediodía, extendiéndose al resto de la costa.

Además, el viento soplará con rachas fuertes en las veguerías del Camp de Tarragona, Penedès y Barcelona, sobre todo a las proximidades de la costa. El plan Ventcat también se ha activado, en este caso en fase de prealerta. Protección Civil recomienda extremar precauciones, no acercarse a ríos, rieras ni barrancos, y en ningún caso cruzarlos aunque lleven poca agua.