Vila-seca contará con 10,5 millones de euros más en el presupuesto municipal

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca aprobó el pasado viernes una modificación de crédito que incrementará en 10,54 millones de euros el pressupuesto municipal. La propuesta fue impulsada con los votos mayoritarios del grupo municipal de Vila-seca Segura, pero sin el apoyo del resto de órganos políticos locales, sumando abstenciones del Partido Socialista, VOX y Decidim Vila-seca, y un voto contrario de Vila-seca en Común.

El aumento, tal como explicó el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, se llevará a cabo después de incorporar una liquidación positiva restante de los beneficios del año 2025, que quedan «a libre disposición» del consistorio.

Después de aprobar los presupuestos más altos de su historia a mediados de mes de noviembre del año pasado, la modificación aprobada llevará la cifra inicial a un total de 57,1 millones de euros. De esta manera, el incremento casi doblará la inversión municipal con respecto a los presupuestos aprobados el año 2023.

La concejala de Hacienda, Elisabet Torredemé, presentó una lista de propuestas reformulada, integrando las nuevas partidas. Destacan las áreas de educación, vivienda, cultura y seguridad como las más beneficiadas.

Refuerzo

El ámbito de vivienda y urbanismo será el más reforzado con 2,3 millones de euros extra, incrementando el presupuesto hasta los 6 millones de euros en actuaciones de mantenimiento, mejoras energéticas e inversiones en equipamientos municipales.

El proyecto del Centro Experiencial Cal·lípolis encabezará las inversiones de la concejalía de Cultura, deporte e identidad, que aumentarán en 1 millón de euros y ascenderán hasta los 7,7 millones este 2026. La subvención de la secretaría general de Turismo con la que contará el consistorio para impulsar el centro en la Pineda, según explicó Torredemé, supondrá una ventaja para desarrollar otras propuestas.

En los casos de servicios de Administración moderna y eficiente, de Seguridad y Cohesión social recibirán más de 1 millón de euros, centrándose en propuestas como la adaptación climática de los jardines de infancia (creación de refugios climáticos), el incremento de sus servicios, la digitalización y mejora de las correspondencias municipales y las actuaciones como salas de emergencias, vehículos o personal a los cuerpos de seguridad.

La modificación también permitirá introducir subvenciones para la creación de empresas y la creación de planes de empleo a través del ámbito de Economía, que recibirá 280.000 euros más, así como «garantizar un servicio estable» de movilidad mejorando los servicios y encerrando la dotación en 1,2 millones de euros con respecto a la inicial.