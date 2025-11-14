Política
Vila-seca presenta un pressupost de 46,6 milions d’euros pel 2026: Un increment històric del 18%
L’equip de govern executarà les propostes presentades durant el 2025, seguit d’una gran inversió en la millora d’equipaments esportius i urbans
El govern municipal de Vila-seca Segura ha presentat els pressupostos pel 2026, amb l’increment més gran de la seva història, respecte a inversions anteriors, situat en el 18%. L’import total contempla 46,6 milions d’euros, una xifra que supera en 6,9 milions la del 2025 i gairebé en 10 milions el de 2023. La principal mesura que acompanyarà els pressupostos serà la congelació generalitzada d’impostos, sense augmentar la càrrega fiscal ni repercutir amb l’endeutament viu actual que manté el municipi.
Entre les principals partides que contemplarà el pressupost, l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, destacava els 11,7 milions plantejats per actuacions de millores entre els municipis de la Plana, la Pineda i el nucli antic de la localitat, «la xifra més alta destinada» entre diferents àrees d’actuació. El govern municipal ha esmentat la importància de tres de les inversions que es projecten al municipi durant el 2026, entre les que tindran continuïtat les obres a l’Estadi Municipal i la integració urbana del Tramvia del Camp de Tarragona. A més, el batlle insistia en la importància de la creació del Centre Experiencial d’Interpretació Cal·lípolis, una de les novetats destacades, que contempla la construcció d’un recinte de projeccions de realitat virtual per donar visibilitat als avenços tecnològics i als avenços d’última generació. Els treballs, d’acord amb el consistori, es preveuen que iniciïn a principis de 2026, i s’executarà en un termini màxim de tres anys.
En el cas de l’Estadi Municipal, actualment s’executaran les fases 1 i 2 després de rebre enguany una inversió de 5 milions d’euros, i les novers inversions de 3,7 milions d’euros esperen fer avançar el projecte amb la pròxima fase 3. Els treballs referents al Tramvia rebran una partida de 3 milions d’euros durant l’any que ve, i 6 milions més fins al 2027.
Més segura i social
Més enllà de les novetats, també s’executaran projectes ja aprovats enguany, entre els que figuren la construcció de cinc nous parcs canins o la construcció de la zona d’estacionament al barri de la Plana, entre d’altres projectes de millora urbana i esportiva, com la reforma de la piscina municipal o la construcció de zones d’ombra a les escoles i zones verdes i jocs infantils. Unes propostes que contemplen 3,6 milions d’euros, en total, i que ja estaven previstes per part de l’Ajuntament.
La divisió de les partides, a més, situa el departament de cultura com el més beneficiat amb 7,3 milions, que incorporarà «més propostes de cohesió social», destacant les activitats al Celler, l’Auditori i la construcció del centre Cal·lípolis. També incrementarà la inversió en seguretat, amb una previsió de 4,1 milions d’euros. Tal com ha justificat Segura, segons dades del Ministeri d’Interior, el municipi ha reduït un 18% la criminalitat durant el 2025 i projecta la incorporació de quatre nous caporals de la Policia Local, acompanyats de quatre nous agents i l’ampliació dels serveis policials d’estiu.
Se suma a les propostes la «millora en la gestió de l’administració electrònica» i s’esmentava també l’aposta pel departament d’economia i turisme, destacant l’increment del 7,5% de l’ocupació al municipi des de 2024. Destacava també la creació d’una línia pública de transport urbà gratuïta entre els tres nuclis, que reforçarà els problemes registrats durant aquest any.