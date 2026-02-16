Recogen casi 3.000 alegaciones contra el proyecto de la MAT entre Aragón y Tarragona en dos días

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Las plataformas contrarias a la línea de mucha alta tensión (MAT) entre Aragón y Tarragona han recogido casi 3.000 alegaciones contra el proyecto de Red Eléctrica entre el viernes y sábado pasado. Entidades como GEPEC, Unió de Pagesos, el Vall Sostenible, Prioritat y la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya estarán esta semana en varios municipios afectados del Priorat, el Baix Camp y el Tarragonès para que la ciudadanía y afectados puedan firmar las alegaciones que han redactado.

Se fijan en cuestiones como la salud y la afectación al sector agrario. GEPEC y Unió de Pagesos también están preparando un contencioso administrativo y avisan de que si no se paraliza la línea, llevarán el proyecto a los tribunales de la Unión Europea.