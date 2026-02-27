¿Qué tiempo hará en Tarragona este fin de semana?

Tarragona afronta un fin de semana con un clima relativamente suave y estable, según los pronósticos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Tras una semana estable, incluso con temperaturas primaverales, el ambiente del fin de semana continuará siendo agradable.

Las temperaturas acompañarán esa estabilidad. El sábado se esperan máximas cercanas a los 18°C, con mínimas alrededor de los 10 grados. Por otro lado, ya de cara el domingo, las condiciones serán similares, por lo que la temperatura máxima oscilará los 16 grados, mientras que la mínima se situará alrededor de los 8 ºC.

En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades son bajas o muy reducidas durante este fin de semana. De hecho, la Aemet solo sitúa en un 35% la probabilidad de que llueva en la demarcación y se produciría durante el sábado por la noche. Las nuevas precipitaciones parece que llegarán la próxima semana, con el martes y el jueves como días señalados.

Así pues, pese a que se prevén cielos nublados y no se espera que el sol sea el protagonista del fin de semana, la demarcación de Tarragona continuará con una tendencia estable, en cuanto al tiempo se refiere. Las temperaturas seguirán siendo agradables y el viento no soplará con fuerza.