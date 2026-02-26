Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Varios municipios del Baix Camp y el Alt Camp se quejan de cortes de luz «recurrentes» los últimos meses, y que los últimos temporales han agravado. La semana pasada, Alcover sufrió una interrupción del servicio dos días, uno de los cuales de casi seis horas. Desde Vilaplana lamentan que tengan una vez al mes como mínimo, y en Almoster sufren cortes «constantes» de pocos segundos además de incidencias cuando hay episodios meteorológicos.

Los alcaldes se han reunido con Endesa y denuncian la falta de información que reciben los ayuntamientos y la ciudadanía cada vez que hay una incidencia. Desde la compañía atribuyen los cortes a los fuertes vientos de los últimos días y apuntan que no se trata de un problema endémico ni de falta de inversión en la zona.

Municipios del Baix Camp y del Alt Camp que se encuentran dentro o junto a las Montañas de Prades y de la Sierra de Llaberia denuncian que sufren cortes de luz de manera reiterada. Uno de estos casos es Alcover. El alcalde del pueblo, Robert Figueras, explica a ACN que en agosto del año pasado sufrieron una «incidencia muy grave» y que desde entonces «todas las reparaciones que se han hecho, en lugar de mejorar, han empeorado la línea». «Tenemos dificultades que se agravan cuando hay un temporal», indica.

La semana pasada, contaron hasta ocho interrupciones del servicio de entre 10 y 30 segundos. Y el jueves se fue la luz durante dos horas por la mañana y casi cuatro por la tarde. Figueras comenta que «los comerciantes, el sector industrial y cualquier ciudadano se ve perjudicado». Además, se encuentran con que con interrupciones tan largas se quedan sin agua potable porque no pueden bombear el agua de los pozos municipales.

El alcalde destaca que a veces personas mayores se quedan «aisladas» por la falta de electricidad y han tenido que hacer varios rescates en ascensores. «Estamos muy bien conectados, muy bien situados y no podemos tener estas deficiencias», resume.

En el caso del Alt Camp, los municipios que sufren más cortes son Alcover, Mont-ral y el Milà. Figueras reclama a Endesa la «sustitución íntegra» de la línea entre la Selva del Camp y Alcover, pero desde la compañía eléctrica señalan que esta solución no está sobre la mesa, sino que se trabajará para conectar el municipio desde dos líneas diferentes.

Un corte a l mes en Vilaplana

Algunos de los municipios afectados del Baix Camp son Almoster, Vilaplana, Castellvell del Camp, Riudecols, l'Aleixar, Alforja, Maspujols y Pratdip, entre otros.

En Vilaplana, el alcalde Josep Bigorra, dice que sufren cortes «constantes y recurrentes que duran hasta dos horas». Desde el mes de agosto pasado, tienen, como mínimo, uno al mes. «Te afecta totalmente en el día a día porque cuando tienes un corte de luz te das cuenta de que todo gira en torno a la electricidad. Si te quedas sin luz, no puedes ni llamar», señala. Algunos restaurantes del pueblo se han dotado de un grupo electrógeno porque «necesitan poder dar servicio igualmente», explica.

Bigorra cree que tiene que haber «alguna problemática en las instalaciones si se producen estos cortes». «Nosotros muchas veces preguntamos cómo tienen los transformadores del municipio, la red, que esté todo al día porque no entendemos que se produzcan tantos cortes si la línea está en buenas condiciones», insiste. «Las infraestructuras de suministro eléctrico no están en las condiciones que tendrían que estar, y por eso se producen estas incidencias tan a menudo», remacha.

Microcortes en Almoster

Desde Vilaplana también se quejan de «microcortes», de interrupciones del servicio durante pocos segundos. Es uno de los problemas que comparten con Almoster. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Almoster, Josep Llonch, señala a ACN que esta situación la sufren «desde hace mucho de tiempo». «Primero eran cortes, cuando llueve, cuando hace viento, siempre sufrimos muchos cortes», exclama. Dice que es «una cosa continua y habitual» y que está estropeando algunos electrodomésticos de casas de la urbanización Picarany.

Desde de Endesa apuntan que no hay un problema en las líneas eléctricas del Baix Camp y el Alt Camp y atribuyen las incidencias a los temporales de las últimas semanas cuando se han superado rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en la zona. Además, señalan que los microcortes son fruto de un sistema de protección de la infraestructura para que no se interrumpa el servicio cuando hay episodios de climatología adversa.

Falta de información

Los municipios también se quejan de la falta de información y de la demora a la hora de solucionar las incidencias. El alcoverenc explica que la semana pasada había «población muy enfadada». «Llamaban a Endesa y les contestaban que no había ninguna incidencia en nuestro municipio», dice mientras recuerda que hacía dos horas que no tenían electricidad. «No puede ser que desde el centro de control de Endesa se nos diga que no hay afectación», lamenta.

Llonch también coincide en que aparte de «buscar soluciones», «hay que tener la información de lo que está pasando». Igualmente, Bigorra apunta que necesitan «información de lo que pasa y cuando pasa, porque normalmente somos nosotros los primeros a llamar cuando ellos todavía no han recibido la incidencia».

Desde Alcover, Robert explica que cuando hay una incidencia y el municipio se encuentra con el Plan Alfa activado por el riesgo de incendio, la resolución se demora durante varias horas. Eso se debe al hecho de que la compañía no puede reconectar la línea, sino que un equipo tiene que hacer todo el recorrido de la red afectada a pie para supervisar que no se haya desprendido ningún elemento y evitar así un fuego forestal.

El alcalde de Alcover asegura que este protocolo «agrava la problemática» y pide al Departament d'Interior y a Endesa que doten de más efectivos los convoyes para revisar las líneas afectadas en zonas boscosas.