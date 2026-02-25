Alcover declara «insostenible» la situación con los cortes de electricidad: «Ha ido a más»

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El municipio de Alcover arrastra cortes de electricidad recurrentes desde ahora hace más de dos años, una situación que el Ayuntamiento ha declarado «insostenible» ante las afectaciones que comportan a los vecinos, negocios locales y empresas de la zona. Al núcleo urbano de Alcover, se suman los municipios de Milà y Mont-ral, que también han sufrido cierres de su línea eléctrica en varias ocasiones, provocados principalmente en situaciones meteorológicas extremas, como aguaceros, nevadas o vientos fuertes.

Los últimos episodios fueron la semana pasada, después de que el lunes 16 de febrero se registraran más de ocho microcortes de luz en todo el municipio, y el jueves más de una decena. «La situación es insostenible en todos los sentidos», afirmaba al alcalde de Alcover, Robert Figueras, indicando que «no existe una inversión real» para solucionar los problemas.

Actualmente, hay dos líneas que suministran energía a Alcover, desde la Selva del Camp y desde Valls. La línea más afectada durante estos años ha sido la de la Selva del Camp a través de varios incidentes provocados por la meteorología y la solución propuesta desde la entidad distribuidora, E-Distribución (Endesa), es cargar la energía a la línea vallense, que no atraviesa zona boscosa.

«Es un plan B, pero lo quieren convertir en el plan A», explicaba Figueras. La demanda del consistorio es que la línea que atraviesa la Selva del Camp «sea sustituida totalmente» para acabar con los cortes y «evitar cargar la línea de Valls».

El «punto de inflexión», según el alcalde, se produjo el pasado 19 de agosto del 2025, momento en que el municipio sufrió un corte que dejó a sus habitantes casi seis horas sin electricidad. Cuando se producen los cortes, la empresa suministradora activa el llamado Plan Alfa, que obliga a estar al menos dos horas sin luz a los usuarios por prevención.

«Si no se hace una revisión, hasta que no pasan dos horas no se puede reactivar la tensión», afirmaba el alcalde, criticando que esta situación «en cuentas de solucionarse, ha ido a más». Desde el consistorio lamentaban «la inacción» de E-Distribución y resaltaban que «actúan de manera reactiva y no con previsión». Hasta ahora, se han producido varias reuniones entre el consistorio, la Generalitat, los directores territoriales de los departamentos de Territori, Interior y Presidencia y Endesa, sin ninguna solución «de peso».

Los más afectados

La maquinaria de los negocios y los electrodomésticos de las casas son los materiales más perjudicados por los cortes, que normalmente son bruscos: «No puedes hacer nada ni seguir trabajando, y además comporta problemas en los motores de las máquinas que se apagan y arrancan en seco», incidía el propietario de una carnicería, Tomàs Castaño. El propietario, además, destacaba que varios vecinos han perdido electrodomésticos como televisores y microondas durante los cortes.

La propietaria del Herbolario el Botjar, Rosa Català, también advertía de los riesgos en el mantenimiento de los productos frescos que dependen de refrigeración: «Queremos dar calidad profesional y no podemos». Además, añadía que a los negocios los perjudica también en los cobros electrónicos o con tarjeta, que «impide a los clientes» pagar al momento: «Nunca hemos sido tan afectados como ahora», concluía a la vecina.