Cambrils valora tres propuestas de inversión privada para las obras del Teatro Auditorio

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils valora tres propuestas de empresas inversoras privadas para completar los trabajos que prevén finalizar, después de 15 años, el equipamiento del Teatro Auditorio. Fuentes del consistorio afirmaban, casi una semana después, que la propuesta impulsada por el grupo de los Comunes instante a la Generalitat a «mantener un compromiso» con el proyecto no representa un avance en su situación, pero que la iniciativa «no se encuentra paralizada».

Les emprendidas interesadas en el recinto se plantean desde el Ayuntamiento como una realidad para acelerar su construcción, y una de las condiciones podría incluir la introducción del nombre de uno de los inversores acompañando el del Teatro Auditorio de Cambrils. Una situación que asimilan al «WiZink Center de Madrid» o en el «Encarnado Arena» y que se aprovecharía de que en la propuesta aprobada por el Govern no se introdujo la obligatoriedad de promocionar una inversión pública

Fuentes próximas al proyecto también aseguran que la adjudicación del recinto «está avanzando», pero «no tan rápido como se querría». Entre las empresas inversoras destaca el Grupo Porcelanosa, que podría participar en varios aspectos de la construcción. Otros inversores interesados durante los últimos años, indican, han sido multinacionales como Google o «potenciales» fondos inversores.

La opción prioritaria del consistorio es conseguir la financiación de la Generalitat y prevén que el proyecto costaría «un máximo de 7 millones de euros». En referencia al presupuesto, que el pasado mes de noviembre se confirmó que incrementaría con respecto a la inicial, podría rebajarse modificando parte de la estructura del recinto. En concreto el exterior, que en su diseño original preveía una fachada artística diseñada por el arquitecto Ramón Sanabria, y que ahora se adaptaría para concretar una propuesta más económica.

En esta línea, el Ayuntamiento de Cambrils esperará la próxima convocatoria del Plan de Barris, que se abrirá esta primavera, para volver a presentar la renovación del Teatro Auditorio entre los proyectos más influyentes para el municipio, tal como hizo el año pasado.

Mantener la esencia

El gobierno municipal ha afirmado en varias ocasiones que el equipamiento, una vez adjudicado, se ejecutará en tres fases, empezando por la adecuación y apertura parcial del edificio para acoger espectáculos y permitir activar la programación. La segunda fase contemplaba el traspaso de la Escuela de Música en el futuro recinto, aunque el consistorio ha confirmado que «no se modificará la estructura» ni se ampliará para integrar la entidad educativa, con la «voluntad de mantener la esencia».

La única novedad que valora el consistorio hace referencia al desarrollo del caso de la antigua estación de autobuses, que continúa en funcionamiento, y que prevé trasladarse una vez el equipamiento esté finalizado. Según el consistorio, la Generalitat sigue gestionando el trámite, pero no habrá cambios de momento para «seguir ofreciendo servicio».