Els Comuns impulsen la finalització del Teatre Auditori de Cambrils
El Parlament insta a acabar un projecte cultural llargament reivindicat al municipi
Els Comuns han aconseguit desencallar al Parlament de Catalunya el projecte del Teatre Auditori de Cambrils amb l’aprovació, a finals de la setmana passada, d’una proposta de resolució que insta a finalitzar-ne la construcció. La iniciativa, impulsada pel grup dels Comuns, demana el compromís de la cambra catalana per culminar un equipament llargament reivindicat.
El portaveu municipal, Jordi Barberà, que va treballar intensament el projecte durant la seva etapa com a regidor de Cultura, ha qualificat la decisió d’«important per a la ciutat i per a l’impuls cultural» i ha assegurat que l’acord «obliga el govern municipal, presidit per Klein, a prioritzar un equipament abandonat durant dècades». Els Comuns han celebrat especialment el suport d’ERC, PSC i Junts i han agraït les centenars de signatures recollides a favor d’un teatre auditori públic.
L’aprovació arriba en un context en què el projecte ja s’havia intentat reactivar els darrers mesos. La Diputació de Tarragona va concedir al novembre una subvenció nominativa de més de 150.000 euros per redactar la segona fase de l’equipament. El teatre auditori acumula gairebé setze anys amb la primera fase (l’estructura exterior) completada i sense avenços en les fases posteriors previstes. El nou informe ha de servir per actualitzar l’estat real de les instal·lacions, determinar la necessitat de materials i revisar el pressupost pendent. L’última estimació municipal situava el cost en uns 8 milions d’euros, tot i que s’admet que la xifra podria augmentar per l’estat del recinte, amb cobertes, envans i lavabos vandalitzats durant anys.
Equipament pendent
El projecte planteja habilitar inicialment la sala principal, amb una capacitat prevista de 342 espectadors, i continuar posteriorment amb altres espais com sales complementàries, àrea de restauració o dependències vinculades a la formació musical. L’objectiu és disposar d’un espai estable per programar teatre, dansa, música i altres arts escèniques i resoldre també la ubicació definitiva de l’Escola Municipal de Música. Fins ara s’hi han invertit aproximadament 3 milions d’euros, i des del consistori s’havia apuntat que amb una inversió addicional d’uns 5 milions es podria obrir parcialment al públic. El projecte continua pendent d’un calendari definitiu d’execució i d’una planificació concreta de les obres futures.
La iniciativa suposa un pas rellevant per recuperar un equipament cultural llargament esperat a Cambrils. El projecte pot reforçar l’oferta escènica, dinamitzar la vida cultural i consolidar un espai de referència per a la creació i la participació ciutadana.