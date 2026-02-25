Más de 175 kilómetros de carreteras de Tarragona en aviso por niebla muy densa

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Siete carreteras de la demarcación de Tarragona cuentan con 177,8 kilómetros en aviso por niebla muy densa este miércoles por la mañana. Este hecho ha dificultado la circulación en muchas de las vías principales del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

Las afectaciones inciden en las vías A-27 entre Tarragona y Montblanc. También es densa en la A-7 y la N-340 entre Vila-seca y Tarragona; en la AP-7 entre el Vendrell y Altafulla; en la N-240 entre Tarragona y Tarrés; en la N-340 entre Tarragona y l'Arboç; en la T-11 entre Riudoms y Tarragona y en la N-420a en Reus.

La vía que cuenta con más kilómetros en niebla es la N-240 con 48,40 km de afectación; seguido de la A-27 con 29,5 km y la N-340 con 37 km.