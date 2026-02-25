El Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre se despiertan con niebla densa

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La niebla densa se ha instalado en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. La capa blanca que flota en el ambiente dificulta la circulación por la A-27 entre Tarragona y Montblanc. También es densa en la A-7 y la N-340 entre Vila-seca y Tarragona; la AP-7 entre el Vendrell y Altafulla; en la N-240 entre Tarragona y Tarrés; en la N-340 entre Tarragona y l'Arboç; en la T-11 entre Riudoms i Tarragona y en la N-420a en Reus.

Los bancos de niebla en el litoral y la zona de costa han provocado que haya más humedad en el ambiente y han hecho que las temperaturas sean más suaves. Se espera que con el paso de las horas la niebla se vaya diluyendo. Las temperaturas se sitúan entre los 9 y 11 grados a primera hora de la mañana.