METEOROLOGÍA
El Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre se despiertan con niebla densa
La circulación se hace más complicada en la mayoría de carreteras de la demarcación
La niebla densa se ha instalado en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. La capa blanca que flota en el ambiente dificulta la circulación por la A-27 entre Tarragona y Montblanc. También es densa en la A-7 y la N-340 entre Vila-seca y Tarragona; la AP-7 entre el Vendrell y Altafulla; en la N-240 entre Tarragona y Tarrés; en la N-340 entre Tarragona y l'Arboç; en la T-11 entre Riudoms i Tarragona y en la N-420a en Reus.
Los bancos de niebla en el litoral y la zona de costa han provocado que haya más humedad en el ambiente y han hecho que las temperaturas sean más suaves. Se espera que con el paso de las horas la niebla se vaya diluyendo. Las temperaturas se sitúan entre los 9 y 11 grados a primera hora de la mañana.