Baja el número de muertos en las carreteras tarraconenses durante el 2025, 3 menos que en 2024

La demarcación de Tarragona ha registrado durante el año a 2025 30 muertos en la red vial de Cataluña, 3 menos que el año pasado y acumula una reducción del 25% en comparación con el 2019. Según el balance de siniestralidad del Servei Català de Trànsit, las comarcas con más víctimas hasta ahora son el Baix Camp (7) y el Tarragonès (6), mientras que la AP-7 acumula 11 muertos en esta demarcación. En Tarragona, también se han registrado 7 de las 10 víctimas mortales de vehículos pesados.

En Cataluña han perdido la vida 193 personas en 185 accidentes mortales en la red vial de Cataluña. Durante el mismo periodo del 2024, murieron 191 personas en 176 siniestros mortales, lo que supone un aumento del 1% de las víctimas mortales. Si se comparamos con el 2019, periodo en que murieron 242 personas en 228 siniestros, la reducción es del 20%. Sin embargo, en este 2025, se han registrado 1.884 personas heridas graves en accidente de tráfico, que son un 1,5% menos que en 2024. De la cifra total de 193 víctimas mortales, 136 se produjeron a la red vial interurbana de Cataluña y 49 en la urbana.

En Barcelona el número de víctimas ha aumentado a 65 víctimas mortales (+10) respecto el 2024; en Lleida 27 (+1); y en Girona 22 (=).

Vulnerables, 4 de cada 10 víctimas

Las víctimas mortales de colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas) representan el 43% del total de finados por accidentes de tráfico. En este sentido, 45 eran motoristas, 12 peatones y 5 ciclistas. Los motoristas son el colectivo con más muertos (45) y suponen el 31,25% del total de víctimas, aunque ha muerto uno menos que el año pasado. Con respecto a peatones (12), han muerto dos más en comparación con el 2024.

El resto de finados viajaban en turismo (63), vehículo pesado (10) y furgoneta (8). En cuanto al tipo de accidentes, de entre los 134 siniestros mortales hay 44 accidentes simples, 37 choques frontales, 20 colisiones laterales, 13 persecuciones y 12 atropellos.

Aumentan las víctimas mortales entre los jóvenes

Con respecto a la edad de las víctimas mortales, aunque la franja que registra más defunciones es la de 55 a 64 años, con 27 personas muertas —la misma cifra que el año pasado—, hay que destacar el aumento de víctimas mortales entre los grupos poblacionales más jóvenes. En este sentido, este año 51 personas menores de 35 años han perdido la vida en las carreteras catalanas, hecho que representa el 35% del total de muertos, es decir, 12 más que el año pasado (39).

La AP -7, la vía con más siniestralidad

Con respecto a las vías, las carreteras que han acumulado más muertos son la AP-7 (17), la N-II (11), la C-58 (9) y la A-2 (8), aunque, en general, se mantiene la dispersión en la siniestralidad de la red vial. La C-12, la N-340 y la C-31 han registrado este año 4 muertos y la C-25, la C-32, la C-17, la GI-555 y la C-16, 3 respectivamente.

Con respecto a la autopista AP-7, las víctimas mortales registradas durante los últimos años han sido las siguientes: 15 en 2019, 12 en 2021, 24 en 2022, 15 en 2023, 6 en 2024 y 17 en 2025. El año 2025, con 17 víctimas mortales, se consolida como la segunda peor cifra desde la liberación de los peajes.

En relación con los tramos más siniestralidad, los que han concentrado más muertos y heridos graves en comparación con el 2024 han estado: Hostalric-La Roca del Vallès, con 16 víctimas; El Vendrell-Cambrils, con 10; y Cambrils-Ulldecona, con 12 víctimas.

En la autopista AP-7 los tramos que han concentrado mayor siniestralidad con muertos y heridos graves en relación al 2024 han sido: Hostalric-La Roca del Vallès (16 víctimas), El Vendrell-Cambrils (10 víctimas), Cambrils-Ulldecona (12 víctimes).Els tramos que han presentado una reducción de siniestralidad respecto del 2024 han sido el tramos donde el Servei Català de Trànsit ha establecido reducciones de velocidades que son: La Roca del Vallès-Paredes del Vallès (0 víctimas -100%), Parets del Vallès-El Papiol (8 víctimas -20%), El Papiol-El Vendrell (5 víctimas - 64%).

Vigilancia en las carreteras

Durante el 2025, los Mossos d'Esquadra han hecho 53.356 controles en Cataluña. Con respecto a los controles de alcoholemia, se han realizado 212.168 lecturas, con más de 8.000 positivos, que suponen un 15,75% menos que el año anterior. Con respecto a drogas, se han efectuado 14.703 lecturas, un 10,94% más que en el 2024, con 7.642 positivos, hecho que representa un incremento del 3,48%. En cuanto a los controles de velocidad, se han controlado 4.921.534 vehículos, con 12.942 controles de velocidad realizados y 355.006 vehículos denunciados.

La actividad preventiva se ha reforzado también con control aéreo, y en este sentido, se han realizado, con colaboración con el SCT, 284 vuelos de helicóptero orientados a la detección de infracciones graves, la monitorización del tráfico, la gestión de congestiones y el apoyo en accidentes.

Al mismo tiempo, se ha intensificado la tarea preventiva y de control en el ámbito del transporte profesional. Se han controlado 27.599 vehículos y se han interpuesto 24.511 denuncias, hecho que representa un incremento del 24,15%. Han aumentado especialmente las infracciones por falta de descanso y por mala estiba de la carga.

Con respecto a las motocicletas, se han llevado a cabo dos campañas coordinadas por el SCT que, junto con los dispositivos PREMOT, han sumado un total de 7.042 controles específicos por todo el territorio. Se han interpuesto 22.819 denuncias, un dato que refleja la intensidad del trabajo preventivo y la capacidad de detección de las patrullas.

Propuestas para el 2026

El Servei Català de Trànsit propone declarar los 344 km de la AP-7 como zona de control intenso de la velocidad y de otras conductas de riesgo, con el objetivo de reducir la siniestralidad y garantizar una movilidad más segura. Esta medida se complementará con la destinación de seis nuevos carros radar para el control integral de la autopista, a la vez que se mantiene la estrategia de macrocontroles dirigida especialmente en los vehículos pesados. Además, la actividad policial de los Mossos d'Esquadra se centrará en los tramos con más circulación y con más siniestralidad para abarcar la red interurbana con más siniestralidad.

Con respecto a los colectivos más vulnerables, en especial los motoristas, se continuará con los controles preventivos y el programa de Formación 3.0 en la carretera. Además, se reforzará la señalización de las vías con marcas que orienten la trazada. Paralelamente, se iniciarán periodos de formación específica para conductores profesionales de vehículos pesados.

También se prevé la incorporación de sistemas de señalización variable y de control de vehículos pesados en la AP-7, así como la instalación de sistemas de velocidad variable en la C-58 y otros dispositivos de control de pesados en tramos con más siniestralidad.

Finalmente, estas medidas se complementarán con la incorporación de nueva tecnología en la investigación y reconstrucción de siniestros mortales por parte de los Mossos d'Esquadra, así como en las estrategias de prevención de conductos contrarias a la seguridad vial.