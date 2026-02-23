La ciudad de Tarragona con más asentamientos de personas sin techo: 9 en el exterior y 11 en edificios

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Reus y Tarragona se encuentran en el top 5 de las ciudades catalanas con más personas sin techo, según los datos recogidos en una web del Síndic de Greuges de Catalunya sobre el sinhogarismo. La capital del Baix Camp cuenta con 319 sin techo, y se sitúa la cuarta ciudad en el ranking catalán; mientras que Tarragona es la quinta con 259 personas. En total en Cataluña hay 6.898 personas sin hogar.

Con respecto a los asentamientos, hay 31 en varias ciudades del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre con 139 personas. Reus vuelve a ser la ciudad que cuenta con más asentamientos: 9 al aire libre con 18 personas y 11 en edificios con 50 personas. La sigue Tarragona con 4 asentamientos en el exterior con 25 personas y 3 en el interior con 3 personas. Salou también cuenta con un asentamiento al aire libre con tres personas. Vila-seca tiene uno en el interior de un edificio con una persona y Tortosa cuenta con dos asentamientos en el interior con dos personas.

Aparte, los datos han indicado que en toda Cataluña hay 429 asentamientos, donde residen 2.502 personas. De nuevo, las poblaciones que cuentan con los asentamientos más numerosos son Barcelona y Badalona, con 535 y 479 respectivamente.

Con respecto al perfil, la edad mayoritaria de las personas que viven en la calle corresponde a individuos de entre 41 y 50 años (1.138) y de 31 a 40 años (1.012). Además, el 86% son hombres y el 50% son ciudadanos de fuera de la Unión Europea.

Las cifras se han obtenido mediante cuestionarios enviados a municipios del área metropolitana de Barcelona y ciudades de más de 20.000 habitantes de todo el territorio. En total, 84 poblaciones, de las cuales sólo han respondido 81.