Adiós a la borrasca Pedro: ¿qué tiempo hará en Tarragona este fin de semana?

Imagen de archivo de turistas paseando por la calle en el barrio del Port de Cambrils.Gerard Martí

Tras varias semanas marcadas por borrascas y viento intenso, Tarragona se prepara para disfrutar de un fin de semana de buen tiempo y cielos despejados. La borrasca Pedro ha dejado atrás su influencia y el Meteocat prevé que el sol será el protagonista durante los próximos días, con solo algunas bandas de nubes altas que no impedirán disfrutar del día.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 20 °C, mientras que las mínimas rondarán los 10 °C, creando un ambiente muy suave para la época. Esta estabilidad dará un respiro tras las últimas semanas de fuerte viento y precipitaciones que incluso han llegado a afectar a la movilidad y a la realización de actividades al aire libre en la provincia.

Durante el temporal, se han registrado rachas de viento de hasta 127,8 km/h en El Perelló, 100,4 km/h en Miami Platja, 96,1 km/h en el Parc Natural dels Ports, 90 km/h en Riudecanyes, 88,2 km/h en Constantí, 84,6 km/h en el pantano de Siurana, 83,9 km/h en l'Espluga de Francolí, 81 km/h en Tarragona y 80,3 km/h en Falset.

Los Bomberos de la Generalitat han realizado varias intervenciones en el Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre, sobre todo para retirar palmeras, asegurar placas metálicas y prevenir daños en domicilios y negocios. Tras estas jornadas complicadas, la situación se normalizará y el fin de semana llegará con viento en calma, cielos soleados y ambiente muy agradable.