¿Es Tarragona el mejor destino gastronómico de España?

Tarragona se encuentra entre los nominados a Mejor Destino Gastronómico de España en la cuarta edición de los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic 2026. La candidatura pone en valor la cocina de la provincia, basada en productos locales como mariscos frescos, frutos del Delta, aceite de oliva y arroces tradicionales.

Platos emblemáticos como el romesco, que combina tradición e identidad local, refuerzan la reputación de Tarragona como destino culinario de referencia. La demarcación tarraconense compite con Bilbao, Pontevedra, Castellón, Logroño, Valladolid y Málaga para convertirse en el mejor destino gastronómico de España.

Los premios de National Geographic permiten que los lectores voten directamente por sus destinos favoritos hasta el 22 de febrero. La iniciativa busca reconocer experiencias turísticas excepcionales, desde destinos paradisíacos hasta proyectos sostenibles, y Tarragona compite en la categoría gastronómica junto a otros destinos destacados de España.