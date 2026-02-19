Suspendida la circulación de trenes de la R16 entre Tarragona y Tortosa a causa del viento

La circulación de trenes de la R16 entre Tarragona y Tortosa ha quedado suspendida ha causa de las fuertes rachas de viento que afectan a esta zona de Cataluña. Han informado fuentes de Renfe que han señalado que se ha gestionado un servicio de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los ciudadanos. Con todo, han remarcado que esta medida podría revisarse en caso de que las condiciones meteorológicas empeoren y la circulación por carretera también se vea afectada.

Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan Ventcat y el Servei Meteorològic de Catalunya ha previsto rachas superiores a los 100 km/h en buena parte del territorio hasta el viernes. El viento puede tener especial afectación en el Pirineo y Prepirineo y en la mitad sur de Cataluña.