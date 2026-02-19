Adif suspenderá la circulación ferroviaria entre la Comunidad Valenciana y Cataluña este jueves entre las 11.00 h y las 16.00 h a causa del nuevo episodio de viento que afectará el país hasta viernes. la medida solo afectará los trenes Intercity y Euromed y no tendrá incidencia en el servicio de Rodalies.

La decisión se ha tomado después Protección Civil haya activado la fase de alerta del plan Ventcat y el Servei Meteorològic de Catalunya haya previsto rachas superiores a los 100 km/h en buena parte del territorio desde la noche de este jueves y hasta el viernes. En concreto, el viento puede tener especial afectación en el Pirineo y Prepirineo y en la mitad sur de Cataluña.