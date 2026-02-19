Mapa de viento en Tarragona por la borrasca Pedro: los municipios en alerta alta

La borrasca Pedro golpea con fuerza este jueves Tarragona y su entorno con rachas que pueden superar de forma puntual los 100 km/h. El episodio de viento, que mantiene en alerta a las autoridades, está provocando incidencias en la movilidad y el cierre preventivo de espacios públicos en distintos puntos del territorio.

De hecho, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado la alerta naranja -peligro alto- en las comarcas del Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre y Montsià y la alerta amarilla -peligro moderado- en el Priorat, la Ribera d'Ebre y el Baix Ebre, por lo que todas las comarcas de la demarcación tienen activa una alerta.

Además, el temporal ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Tarragona y Tortosa, afectando a los trenes de la línea R16. El servicio entre Barcelona y Tarragona se mantiene por tren, pero el tramo hacia Tortosa se realiza por carretera. Además, el tráfico ferroviario entre Cataluña y Valencia permanece cerrado por aviso de fuertes rachas.

En paralelo, el Servicio Catalán de Tráfico ha restringido la circulación de camiones de más de 7,5 toneladas en la provincia. En las vías de alta capacidad deben circular por el carril derecho, no pueden adelantar y tienen limitada la velocidad a 80 km/h. También se ha prohibido su paso por la AP-7 entre Cambrils y Amposta en ambos sentidos, recomendando como alternativas la A-7 y la N-340.

La alerta meteorológica se enmarca en la activación del plan Ventcat por parte de Protecció Civil de la Generalitat, que mantiene el riesgo en 4 sobre 6 en el Camp de Tarragona. Según el Meteocat, el viento de poniente puede superar los 100 km/h en amplias zonas del sur de Catalunya.

En la ciudad, el Ayuntamiento de Tarragona ha activado la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal por riesgo de viento y ha ordenado el cierre de parques con arbolado y recintos históricos como el Parc de la Ciutat, el Parc Saavedra, el Passeig Arqueològic y el Amfiteatre. La medida busca evitar riesgos por caída de ramas, mobiliario urbano u otros elementos desplazados por el viento.