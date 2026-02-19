Los crímenes, robos y hurtos en la demarcación de Tarragona bajaron un 5% el año pasado

Los crímenes convencionales en la demarcación de Tarragona -que incluyen homicidios, robos, hurtos o tráfico de drogas- se redujeron un 5,1% en el año 2025, en comparación con el año anterior, según los datos que el Ministerio del Interior ha hecho públicos este jueves. Así, se han registrado 38.297, 2.000 menos que en el 2024.

Los homicidios y asesinatos consumados pasaron de quince a seis (-60%) mientras que las tentativas cayeron un 17,4%. En cambio, los delitos contra la libertad sexual crecieron un 12,5%. Entre las ciudades de más de 20.000 habitantes, Valls (+11,9%) y Tortosa (+2,5%) son las únicas que registran incrementos. En cambio, los descensos más importantes se producen en Salou (-19,8%), Vila-seca (-11,7%) y Reus (-9,7%).

A nivel de demarcación, se registraron 45.255 infracciones penales -sumando los delitos convencionales y la cibercriminalidad-, un 6,1% menos que en el 2024. Así, se registraron 9.965 hurtos, un 6,4% menos que el año anterior. También disminuyó la cibercriminalidad, en este caso un 11,4%. En cambio, los delitos de tráfico de drogas aumentaron un 7,1%, hasta los 540.

Por ciudades, Valls destaca negativamente con un incremento de los delitos convencionales de un 11,9%. Los robos con fuerza en domicilios se doblaron (de 74 a 149), los hurtos crecieron un 5,7% , las sustracciones de vehículos pasaron de 20 a 31 (+55%), mientras que los delitos contra la libertad sexual crecieron de 13 a 20. Los delitos relacionados con el tráfico de drogas también se doblaron (de 18 a 39).