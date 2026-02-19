Prisión provisional para ocho de los diez detenidos por tráfico ilegal de lentisco en Reus y Mataró

Uno de los detenidos en el marco de la actuación contra el tráfico ilegal de lentisco hecha por la Guardia Civil en Reus.

El Tribunal de Instancia de Reus ha decretado prisión provisional para ocho de los diez detenidos por tráfico ilegales de lentisco este martes en la localidad tarraconense y en Mataró. En cuatro de los ocho casos, las prisiones son eludibles bajo fianza.

El lentisco es una planta decorativa de gran valor en el centro de Europa. El tribunal les investiga por un delito contra el medio ambiente, organización criminal, blanqueo de capitales y por un delito contra el derecho de los trabajadores. La operación del martes la llevó a cabo la Guardia Civil y uno de los cacheos se hizo en una nave del polígono industrial Agro-Reus, donde se encontró una cámara frigorífica llena de esta planta.

La Unidad del Seprona de Tarragona y de las Terres de l'Ebre hace tiempo que actúan para localizar personas que recolectan lentisco por las zonas boscosas del Camp de Tarragona y el Ebre, donde abunda. Según el responsable de la patrulla del Seprona de Tortosa, Nacho Orozco, desde hace años, los grupos que se dedican están "bien organizados". "Salen con furgonetas voluminosas, normalmente viejas, llegan a una zona que tienen controlada y, a partir de aquí, se van repartiendo", explicaba el martes a ACN. Habitualmente, trabajan entre cinco y ocho personas.

Durante toda la jornada, estos trabajadores van haciendo ramilletes que recogen posteriormente para almacenarlos en una nave industrial, como la registrada en Reus. Orozco explicaba que las personas que recolectan hacen ramilletes de varias medidas, que se envían hacia países del centro de Europa, donde se utilizan como base para la decoración de ramos o centros. "El negocio es internacional", señalaba. Los precios van desde el medio euro a 1,20, según el ramo. "Hablamos de muchos miles de ramilletes, de muchos miles de kilos y de muchos miles de euros", indicaba.