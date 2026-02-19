Los Bombers atienden una veintena de avisos relacionados con el viento, 3 en Tarragona

Los Bombers de la Generalitat han atendido una veintena de avisos relacionados con el temporal de viento desde las siete de la mañana hasta las nueve. La mayor parte de estos incidentes se han registrado en las regiones Metropolitano Sur (9) y Metropolitano Norte (7). Además, en la de Tarragona se han contabilizado tres, y en la Lleida uno.

Al mismo tiempo, el teléfono 112 ha recibido un total de 61 llamadas que han generado 57 expedientes vinculados con el temporal. Les comarcas más afectadas han sido el Barcelonès (72,13%), seguimiento del Maresme (6,56%) y el Baix Penedès (4,92%).

Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan Ventcat, y el Servei Meteorològic de Catalunya ha previsto rachas de viento superiores a los 100 km/h en buena parte del territorio hasta el viernes. El viento puede tener especial afectación en el Pirineo y Prepirineo y en la mitad sur de Cataluña. Ninguno de los incidentes gestionados por los Bombers ha sido de gravedad.