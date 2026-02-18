Alerta naranja por fuertes rachas de viento este jueves en Tarragona: pueden superar los 70 km/h

Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de alerta del plan Ventcat para este jueves. Según la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña, el viento de poniente puede superar los 70 km/h en el Pirineo y Prepirineo, el Alt Empordà, Ponent, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Penedès, el sur del área metropolitana y parte de la Catalunya Central, sobre todo en las cotas más altas del Pirineo.

Este miércoles al mediodía se reúne el comité técnico del plan en el CECAT para analizar toda la información. Para este miércoles por la tarde y noche, el grado de peligro máximo es de 1 sobre 6 en las comarcas de la Selva, Osona, Garrotxa y Ripollès, sobre todo en cotas medias y altas.

Durante la madrugada del jueves las comarcas más afectadas se sitúan en el litoral entre el Barcelonès y Baix Penedès, así como el Alt Penedès y Anoia. Por la mañana la afectación se extenderá al Vallès Occidental, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Ponent y Pirineo.

Al mediodía aflojará un poco, pero por la tarde y noche se reactivará en las mismas zonas y el Alt Empordà. El viernes de madrugada se reducirá el riesgo, que solo afectará al tercio norte del país, desde la Val d'Aran al Alt Empordà. Por la mañana ya no se prevé ningún riesgo.