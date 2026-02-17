Mapa de los restaurantes con Sol Repsol en Tarragona: 15 joyas culinarias que debes visitar en 2026

Tarragona ha consolidado su posición como referente gastronómico en España, con un total de 15 restaurantes distinguidos con uno o dos Soles Repsol y una amplia red de “soletes” y locales recomendados. La incorporación de los restaurantes Cervus, en Reus, y QuintaForca, en Nulles, supone la última novedad en la provincia para 2026.

Con estos nuevos galardones, Tarragona cuenta con 13 locales con un Sol y dos restaurantes con Dos Soles: Les Moles, en Ulldecona, y Villa Retiro, en Xerta. La provincia mantiene también un centenar de establecimientos con “soletes” Repsol y 25 restaurantes en la categoría de recomendados, consolidando una oferta gastronómica de primer nivel.

Por poblaciones, Cambrils lidera con más restaurantes con Sol Repsol: Can Bosch, Miramar y Rincón de Diego. Con dos destacan la ciudad de Tarragona con AQ y El Terrat, Reus con Ferran Cerro y Cervus, y Ulldecona con Les Moles y L’Antic Molí. Otros restaurantes son Citrus del Tancat en Alcanar, Quatre Molins en Cornudella de Montsant, Quintaforca en Nulles, El Celler d'en Joan Pamies en Riudoms, Deliranto en Salou y Villa Retiro en Xerta.

Así pues, Tarragona refuerza su reputación como territorio gastronómico de referencia en España, equilibrando tradición y modernidad, productos locales y creatividad culinaria. La provincia demuestra que, más allá de las capitales, los pueblos también ofrecen experiencias gastronómicas únicas y de alto nivel, consolidando un mapa culinario que invita a recorrerla plato a plato.