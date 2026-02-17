Viral
Mapa de los restaurantes con Sol Repsol en Tarragona: 15 joyas culinarias que debes visitar en 2026
La provincia brilla en la gastronomía española con 15 establecimientos reconocidos por la Guía Repsol
Tarragona ha consolidado su posición como referente gastronómico en España, con un total de 15 restaurantes distinguidos con uno o dos Soles Repsol y una amplia red de “soletes” y locales recomendados. La incorporación de los restaurantes Cervus, en Reus, y QuintaForca, en Nulles, supone la última novedad en la provincia para 2026.
Con estos nuevos galardones, Tarragona cuenta con 13 locales con un Sol y dos restaurantes con Dos Soles: Les Moles, en Ulldecona, y Villa Retiro, en Xerta. La provincia mantiene también un centenar de establecimientos con “soletes” Repsol y 25 restaurantes en la categoría de recomendados, consolidando una oferta gastronómica de primer nivel.
Alt Camp
El pueblo de Tarragona que logra su primer Sol Repsol: alta cocina en un municipio de 556 habitantes
Daniel Cabezas Ramírez
Por poblaciones, Cambrils lidera con más restaurantes con Sol Repsol: Can Bosch, Miramar y Rincón de Diego. Con dos destacan la ciudad de Tarragona con AQ y El Terrat, Reus con Ferran Cerro y Cervus, y Ulldecona con Les Moles y L’Antic Molí. Otros restaurantes son Citrus del Tancat en Alcanar, Quatre Molins en Cornudella de Montsant, Quintaforca en Nulles, El Celler d'en Joan Pamies en Riudoms, Deliranto en Salou y Villa Retiro en Xerta.
Así pues, Tarragona refuerza su reputación como territorio gastronómico de referencia en España, equilibrando tradición y modernidad, productos locales y creatividad culinaria. La provincia demuestra que, más allá de las capitales, los pueblos también ofrecen experiencias gastronómicas únicas y de alto nivel, consolidando un mapa culinario que invita a recorrerla plato a plato.