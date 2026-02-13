Los trabajadores afectados por el cierre de las plantas en Tarragona se reúnen con el Gobierno

Los trabajadores afectados por el cierre de las plantas de International Paper en Valls y Montblanc se reunirán este viernes con el ministro de Industria de España, Jordi Hereu. El objetivo del encuentro es establecer una estrategia conjunta para evitar la clausura de las instalaciones y garantizar la continuidad de la actividad industrial en la zona.

El ministro aprovechará su visita a Montblanc para mantener un encuentro con los trabajadores y sus representantes, acompañados por los alcaldes de Valls y Montblanc. La reunión se enmarca en las acciones que la Generalitat ya ha iniciado para explorar todas las vías posibles que frenen el cierre, incluyendo la adquisición de las plantas por parte de un tercero o la reindustrialización del tejido productivo de la región.

Desde la Consejería de Empresa y Trabajo de la Generalitat, se ha señalado que, si estas medidas no prosperan, se pondrá en marcha un proceso de recolocación rápido para minimizar el impacto sobre los trabajadores y asegurar nuevas oportunidades laborales. Tanto la Cámara de Comercio de Valls como el Consorcio de alcaldes de la Conca de Barberà han mostrado su apoyo, destacando la importancia de mantener la actividad industrial para preservar la normalidad económica de las comarcas.

Los trabajadores, por su parte, mantienen la presión sobre la empresa estadounidense y esperan que el encuentro con Jordi Hereu permita avanzar hacia soluciones que garanticen la continuidad de las plantas y eviten la pérdida de empleos estables en la provincia. La cita de este viernes se considera clave para definir los próximos pasos en un conflicto que afecta a más de 200 profesionales.