¿Qué tiempo hará en Tarragona por Carnaval?

El tiempo en Tarragona durante el Carnaval estará marcado por el viento y la posibilidad de lluvia, aunque las precipitaciones solo se producirán durante este viernes. Respecto al viento, el Meteocat mantiene la alerta naranja en las comarcas del Tarragonès, el Baix Penedès, el Baix Ebre y el Montsià, mientras que en el resto de la demarcación está activa la alerta amarilla, con rachas que podrían superar los 100 km/h.

Para el sábado, la situación empeorará respecto al viento, con alerta naranja activada en prácticamente todas las comarcas, excepto en la Conca de Barberà. Se esperan rachas más fuertes, aunque disminuirán progresivamente hacia la noche y madrugada. Aun así, se prevé que durante el día se mantengan condiciones de viento importantes que podrían afectar a eventos al aire libre y desfiles de Carnaval.

El domingo no se prevén alertas naranjas, aunque algunas comarcas de Tarragona, como el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, la Terra Alta y el Montsià, permanecerán en alerta amarilla. La previsión apunta a que el fin de semana será más estable, con sol y temperaturas agradables, alcanzando incluso los 20 grados en algunas zonas.