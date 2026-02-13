Mapa del viento en Tarragona en pleno Carnaval: los municipios en alerta naranja

El viento será el gran protagonista del Carnaval en la demarcación de Tarragona. El Meteocat mantiene activada este viernes por la tarde la alerta naranja en las comarcas del Tarragonès, Baix Penedès, Baix Ebre y Montsià, mientras que en el resto del territorio el aviso es amarillo. La previsión apunta a un fin de semana marcado por fuertes rachas, especialmente el sábado, coincidiendo con muchos de los actos centrales de Carnaval en municipios de la costa y el interior.

Además del viento, la jornada de este viernes estará pasada por agua. La Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia al menos hasta las 18.00 horas, con precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormenta. La cota de nieve podría situarse en torno a los 1.100 metros, en un episodio de inestabilidad que dará paso a un fin de semana más estable en cuanto a precipitaciones, pero no en lo que respecta al viento.

De cara al sábado, el Meteocat ha activado la alerta naranja en prácticamente todas las comarcas tarraconenses, a excepción de la Conca de Barberà. La situación empeorará respecto a este viernes, con rachas más intensas que podrían superar los 90 o 100 km/h. Con el paso de las horas, sobre todo de madrugada, el viento tenderá a perder fuerza progresivamente.

El domingo ya no habrá avisos naranjas, aunque sí se mantendrán alertas amarillas en el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, la Terra Alta y el Montsià. En cambio, el tiempo será mucho más estable y soleado en el conjunto de la provincia, con temperaturas claramente al alza que podrían rozar los 20 grados.

Protección Civil recomienda asegurar objetos en balcones y terrazas, extremar la precaución en zonas abiertas y revisar los actos al aire libre previstos por Carnaval ante la previsión de rachas intensas. Aunque la lluvia irá remitiendo a partir del sábado, el viento seguirá siendo el factor determinante durante todo el fin de semana festivo en Tarragona.