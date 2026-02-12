Las rachas de viento en Tarragona registran hasta 63km/h en las primeras horas del temporal

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Las rachas de viento en Tarragona han alcanzado máximas de 63 km/h, según la estación meteorológica del Complejo Educativo (METEOCAT) y de 59 km/h, según la estación de la Agencia Estatal de Meteorología. Este jueves por la mañana, las calles del centro de la ciudad había poca gente y las terrazas de los bares del tramo final de la Rambla estaban vacías.

El Ayuntamiento ha indicado que se han producido caídas de ramas y de algún árbol y que se han retirado chapas y vallas de algunas obras que han caído a la calzada. La Guardia Urbana de Tarragona, el Departamento de Protección Civil, la brigada municipal y la Asociación de Voluntarios de Protección Civil y Limpieza, entre otros, están activados, gestionando las incidencias y pendientes de la evolución del temporal.

Dos sillas caídas en una terraza de una cafetería del tramo final de la Rambla de Tarragona durante el temporal de viento.ACN

Las rachas de viento en Miami Platja (Mont-roig del Camp) también han subido hasta los 59 km/h, aunque este miércoles registraron máximas de 107 km/h. En Cambrils el viento ha soplado a 51,1 km/h mientras que la máxima de ayer fue de 65,9 km/h.