TEMPORAL
Las rachas de viento en Tarragona registran hasta 63km/h en las primeras horas del temporal
Calles con poca gente, terrazas vacías y las embarcaciones de los pescadores tarraconenses amarradas a puerto
Las rachas de viento en Tarragona han alcanzado máximas de 63 km/h, según la estación meteorológica del Complejo Educativo (METEOCAT) y de 59 km/h, según la estación de la Agencia Estatal de Meteorología. Este jueves por la mañana, las calles del centro de la ciudad había poca gente y las terrazas de los bares del tramo final de la Rambla estaban vacías.
El Ayuntamiento ha indicado que se han producido caídas de ramas y de algún árbol y que se han retirado chapas y vallas de algunas obras que han caído a la calzada. La Guardia Urbana de Tarragona, el Departamento de Protección Civil, la brigada municipal y la Asociación de Voluntarios de Protección Civil y Limpieza, entre otros, están activados, gestionando las incidencias y pendientes de la evolución del temporal.
Las rachas de viento en Miami Platja (Mont-roig del Camp) también han subido hasta los 59 km/h, aunque este miércoles registraron máximas de 107 km/h. En Cambrils el viento ha soplado a 51,1 km/h mientras que la máxima de ayer fue de 65,9 km/h.