Árboles, señales y vallas de obra caídas: las incidencias más destacadas por el viento en Tarragona

El temporal de viento que está afectando a todo el territorio catalán, ha dejado unas rachas máximas de 63 km/h, según la estación meteorológica del Complejo Educativo de Tarragona (METEOCAT) y rachas de 59 km/h que se han registrado en la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ubicada en el centro. La ciudad se mantiene en fase de alerta a raíz de la borrasca Nils.

Según han confirmado desde el Ajutament de Tarragona se ha registrado diferentes caídas de ramas y de algún árbol en la vía pública y también se han retirado chapas y vallas de algunas obras que han ido a parar a la calzada a causa del viento. También se está colocando alguna señal que se ha visto afectada por el temporal. Algunos puntos donde se han registrado estas incidencias son la avenida Catalunya, paseo de la Independència, en el barrio del Pilar, en las piscinas de Riuclar y en la Baixada del Roser, entre otros.

Uno rama caída a la avenida de Catalunya.Ayuntamiento Tarragona

Servicios municipales activados

La Guardia Urbana, el Departamento de Protección Civil, la brigada municipal - brigadas de emergencia de jardinería y obras- y la Asociación de Voluntarios de Protección Civil y Limpieza, entre otros departamentos, están activados y gestionando las incidencias y pendientes de la evolución del temporal de viento.

Hay ocho vehículos municipales activados que recorren la ciudad para detectar las incidencias, aparte de las patrullas de la policía tarraconense y de 2 vehículos de voluntarios de Protección Civil.

Por otra parte, el teléfono verde y la aplicación Epp! están en funcionamiento e irán recopilando y gestionando con normalidad todas las incidencias que vayan llegando por parte de la ciudadanía. Con respecto a la EMT, el servicio funciona con normalidad, sin incidencias destacables.