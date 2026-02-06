Torredembarra prepara un nuevo Carnaval con más carrozas, actividades y miles de personas

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Carnaval volverá a Torredembarra entre los días 12 y 17 de febrero con más motivos para disfrazarse y celebrar. Este año, la 46.ª edición de la festividad acogerá a más de 2.000 personas incrementando el número de carrozas hasta un total de 21, tres más en comparación con el año pasado. El número de comparsas, sin embargo, se verá reducido de tres a cinco, aunque se prevén más actividades y más de 1.750 kilos de confeti.

Entre las novedades de este año destaca que el arrivada y el desfile de Ses Majestats Carnestoltes volverá a finalizar en el Antiguo Ayuntamiento después de varios años sin repetir la escena. Una de las tradiciones más esperadas para devolver al Carnaval.

La toma de posesión del poder local se hará, también, desde el balcón, con un desfile que empezará en la plaza Joaquim Boronat y recorrerá la calle Antoni Roig, la plaza de la Font y finalizará en la plaza de la Vila. Al rey Carnestoltes lo acompañará la mascarada La Figa Te Fai y todo el mundo que quiera sumarse a su paseo por el Casco antiguo.

El sábado será la jornada más intensa: Iniciará con la 22.ª edición del Concurso de mascotas disfrazadas a partir de las 11.00 h en la plaza del Castillo, junto con un desfile de los animales y el liurament de premios; prosiguiera a las 17.30 h con la pasada de La Figa Te Fai para animar la fiesta en el Casco antiguo y se completará con la preparación del gran desfile a partir de las 19.00 h.

Les carrozas se concentrarán en la calle Donya Guiomar y avenida Pompeu Fabra, empezando la fiesta a las 20.00 h con el Gran Desfile de Carnaval que pasará por las calles Pere Badia, Antoni Roig, Francesc Moragas, passeig de la Sort, calle Tarragona, Ferran de Querol, y finalizará en el mismo passeig de la Sort. La fiesta de Carnaval, que será el sábado a partir de las 23.30 h, y la comida de hermandad de los grupos del domingo se trasladarán en el entoldado del Espacio de la Sínia de la Torre, repitiendo la ubicación de la última Fiesta Mayor. En el caso de la fiesta, el acceso será gratuito y contará con el Ju. YXOR y Xart.

El domingo, el desfile retornará atravesando el paseo marítimo de Torredembarra hasta Cal Bofill a partir de las 12.00 h del mediodía, y culminará con una gran batalla de confeti en el passeig de la Sort aproximadamente a las 18.00 h. a El alcalde de Torredembarra, Vale Pino, destacaba «el alta estima» que tiene la gente del municipio por el Carnaval, situándolo como «un gran ejemplo de participación y creatividad colectiva». La fiesta se completará el martes día 17 con la comitiva fúnebre de Ses Majestats a las 19.00 h y una sardinada solemne en la plaza Mossèn Joaquim Boronat.

Cambios

Este año, destacará la prohibición de tirar confeti al desfile del domingo que atravesará el paseo marítimo entre el Puerto, el paseo Rafael Campalans, el paseo Colón y Cal Bofill. Una acción que ya hace décadas que se llevaba a cabo, y que ahora finalizará. Además, se han producido cambios en la formación y votación del jurado de las carrozas. Cada grupo participante aportará una persona para formar del jurado.

A la hora de votar no habrá uno escalado de puntuaciones, sino que se tendrá que votar la carroza y comparsa que queda en primero, segundo y tercero lugar y también será votación directa el mejor maquillaje, sátira, coreografía, idea más original y disfraz. El voto popular se llevará a cabo únicamente a través de la aplicación Viu La Torre y la ciudadanía tendrá que indicar un grupo. El plazo de votación se ha ampliado entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, a las 13 h.

El concejal de Fiestas, Xavi Suárez, explicaba que los cambios «tienen los objetivos de hacer un Carnaval más participativo» y «cómodo» para los grupos y el público asistente.