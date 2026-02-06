El Modernismo vuelve a Salou con una ruta de catorce puntos históricos

Centenares de personas han observado el recibimiento institucional, el acto inaugural y la actuación de la Mulassa.GERARD MARTÍ

La historia volverá a vivirse de primera mano en Salou después de inaugurar la Ruta Modernista y Noucentista, que recorrerá catorce puntos históricos del municipio. El gobierno salouense ha visitado el Xalet Fort, abierto nuevamente el pasado mes de octubre del 2025, como una de las localizaciones escogidas para «resaltar la importancia» de estas épocas y edificaciones en la localidad.

«Tenemos que decir que Salou tiene los primeros edificios de apartamentos turísticos de la historia de Cataluña», indicaba al alcalde, Pere Granados, en referencia a los chalets de principios del siglo XX.

La ruta repasará la historia de las casas construidas por las familias burguesas proveniente de toda Cataluña y su impacto económico, social y cultural en el municipio. «Es importante para que la gente pueda informarse sobre nuestro patrimonio», resaltaba Granados.

Durante el paseo Modernista y Noucentista, se podrán encontrar diferentes códigos QR donde los visitantes podrán descargarse una audioguía para entender las características de cada edificación y los hechos más destacados ocurridos en cada una. «Es una apuesta que ha hecho el municipio para recuperar la historia de Salou», destacaba al alcalde, consolidando «la intención para conseguir la desestacionalización».

La propuesta formó parte del recorrido realizado este jueves por la Fiesta Mayor de Invierno en el municipio, que también recibió el Gran Baile de Sardanas con centenares de personas participantes. La actuación de la Mulassa llenó con decenas de asistentes espacios emblemáticos como la plaza del Ferrocarril y las calles del Casco antiguo, finalizando el octavo día de fiestas en el municipio.