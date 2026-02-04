Más lluvia, viento fuerte y posible nieve: la borrasca Leonardo llega a Tarragona

La borrasca Leonardo marcará los próximos días en Tarragona con un escenario meteorológico inestable que traerá lluvias, viento y mar muy agitado, según las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El servicio meteorológico catalán advierte de precipitación, especialmente hacia el oeste, fuertes rachas de viento y olas que superarán los 2,5 metros en el litoral a partir de mañana. Para este jueves en la provincia, la Aemet estima una probabilidad de lluvia de hasta un 95% entre las 6 y las 12 horas, mientras que el viernes, sábado y domingo la inestabilidad continuará con un riesgo de precipitación alrededor del 50%.

La cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.200 metros, y las temperaturas oscilarán con máximas cercanas a los 20 °C y mínimas en torno a los 8 °C. Este episodio se produce tras semanas de lluvia continuada en la región, lo que ha dejado la humedad elevada en el suelo y mantiene la vigilancia activa de los servicios meteorológicos.