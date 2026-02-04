Diari Més

Más lluvia, viento fuerte y posible nieve: la borrasca Leonardo llega a Tarragona

El Meteocat y la Aemet prevén precipitaciones, mala mar y una cota de nieve que podría situarse en 1.200 metros

Imagen de archivo de un episodio de lluvia en Reus.

Imagen de archivo de un episodio de lluvia en Reus.Gerard Martí

La borrasca Leonardo marcará los próximos días en Tarragona con un escenario meteorológico inestable que traerá lluvias, viento y mar muy agitado, según las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El servicio meteorológico catalán advierte de precipitación, especialmente hacia el oeste, fuertes rachas de viento y olas que superarán los 2,5 metros en el litoral a partir de mañana. Para este jueves en la provincia, la Aemet estima una probabilidad de lluvia de hasta un 95% entre las 6 y las 12 horas, mientras que el viernes, sábado y domingo la inestabilidad continuará con un riesgo de precipitación alrededor del 50%. 

La cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.200 metros, y las temperaturas oscilarán con máximas cercanas a los 20 °C y mínimas en torno a los 8 °C. Este episodio se produce tras semanas de lluvia continuada en la región, lo que ha dejado la humedad elevada en el suelo y mantiene la vigilancia activa de los servicios meteorológicos. 

