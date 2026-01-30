La R15, que une Riba-roja d'Ebre con Barcelona, es la línea con más limitaciones temporales de velocidad

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Esta semana la red ferroviaria de Cataluña cuenta con 155 puntos con limitaciones temporales de velocidad, según consta en el Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad de esta semana, en el cual ha tenido acceso a ACN. Son puntos o tramos donde se han detectado incidencias o deficiencias y donde los maquinistas tienen que reducir la velocidad por razones de seguridad. Este documento interno Adif lo publica cada lunes y actualiza las afectaciones.

En todas las líneas de Regionals y Rodalies del país hay fijadas limitaciones de velocidad, a excepción de la RL3 de Lleida. La más afectada es la R15, que une Riba-roja d'Ebre con Barcelona pasando por Tarragona y Reus, con 39 puntos. En conjunto, en Cataluña hay unos 110 kilómetros donde la circulación se hace más lentamente de lo que correspondería.

La línea de Renfe que más reducciones de velocidad sufre es la R15, con 39 limitaciones. De estas, dieciséis son entre Riba-roja d'Ebre y Reus, un tramo que recientemente se ha cortado al tráfico ferroviario y donde Adif ha identificado cinco puntos críticos, que trabaja para resolver. Es además una zona que es de vía única y donde, a causa de estas restricciones, los convoyes tienen que circular entre los 30km/h y los 70 km/h.

Entre Reus y Barcelona están el resto de lugares que aparecen al documento. Son vías por donde también pasan otras líneas de Renfe, las que conectan las comarcas del sur de Cataluña con la capital catalana. En términos generales, el corredor sur es el que más sufre estas restricciones de velocidad.

La R4, que une Sant Vicenç de Calders y Manresa, es la otra gran afectada para que los trenes tengan que ir más despacio del habitual, con 28 restricciones. Ya al inicio del trazado, a la estación de Sant Vicenç de Calders, hay afectaciones. En un tramo de 20 kilómetros, hasta la Granada, hay doce, donde los trenes mayoritariamente tienen que ir a 60 km/h. Hasta Martorell las alteraciones se suceden. En las comarcas gerundenses, las vías por donde pasa la R11 (que une Portbou y Barcelona Sants) tienen diecinueve limitaciones de velocidad. Catorce son entre la estación de Portbou y la de Maçanet-Massanes, por donde los convoyes tienen que pasar entre los 30km/h y los 80 km/h.