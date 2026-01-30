El corredor de Tarragona y el Ebre es el que sufre más restricciones de velocidad: 155 en toda Cataluña

Adif ha establecido esta semana limitaciones temporales de velocidad en 155 puntos de la red ferroviaria de Cataluña, según consta en el Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad de esta semana, en el cual ha tenido acceso a ACN. Son puntos o tramos donde se han detectado incidencias o deficiencias y donde los maquinistas tienen que reducir la velocidad por razones de seguridad.

Este documento interno Adif lo publica cada lunes y actualiza las afectaciones. En todas las líneas de Regionals y Rodalies del país hay fijadas limitaciones de velocidad, a excepción de la RL3 de Lleida. La más afectada es la R15, con 39 puntos. En conjunto, en Cataluña hay unos 110 kilómetros donde la circulación se hace más lentamente de lo que correspondería.

El Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad es de ámbito estatal y se dirige a las personas que trabajan de una manera u otra en la red ferroviaria. Aparecen las afectaciones que obligan a los maquinistas a reducir la velocidad, a qué velocidad se tiene que circular y los motivos de la incidencia. En ocasiones son lugares puntuales y concretos, pero en otros son tramos de algunos kilómetros.

Según han explicado fuentes especializadas a ACN hay tramos en la lista desde hace diez años, porque las reparaciones no se llevan a cabo. En otras ocasiones sí que se solucionan y entonces se suprimen del documento. Esta semana, las vías de Cataluña aparecen hasta 155 veces, si bien hay casos donde el mismo punto o tramo consta más de una vez, principalmente porque hay más de una incidencia a resolver. El volumen es similar al de la semana anterior, a pesar del último temporal que ha desencadenado el caos ferroviario.

La línea de Renfe que más reducciones de velocidad sufre es la R15, con 39 limitaciones. De estas, dieciséis son entre Riba-roja d'Ebre y Reus, un tramo que recientemente se ha cortado al tráfico ferroviario y donde Adif ha identificado cinco puntos críticos, que trabaja para resolver. Es además una zona que es de vía única y donde, a causa de estas restricciones, los convoyes tienen que circular entre los 30km/h y los 70 km/h. Entre Reus y Barcelona están el resto de lugares que aparecen al documento. Son vías por donde también pasan otras líneas de Renfe, las que conectan las comarcas del sur de Cataluña con la capital catalana. En términos generales, el corredor sur es el que más sufre estas restricciones de velocidad.

La R4, que une Sant Vicenç de Calders y Manresa, es la otra gran afectada para que los trenes tengan que ir más a poco en poco del habitual, con 28 restricciones. Ya al inicio del trazado, en la estación de Sant Vicenç de Calders, hay afectaciones. En un tramo de 20 kilómetros, hasta la Granada, hay doce, donde los trenes mayoritariamente tienen que ir a 60 km/h. Hasta Martorell las alteraciones se suceden. En las comarcas gerundenses, las vías por donde pasa la R11 (que une Portbou y Barcelona Sants) tienen diecinueve limitaciones de velocidad. Catorce están entre la estación de Portbou y la de Maçanet-Massanes, por donde los convoyes tienen que pasar entre los 30km/h y los 80 km/h.

Las limitaciones de velocidad que aparecen no afectan sólo por donde circulan los trenes de pasajeros. La infraestructura también presenta afectaciones en lugares donde sólo pasan trenes de mercancías, como en torno a las estaciones de Can Tunis o a la del Morrot del puerto de Barcelona.

El estado de la vía, principal motivo

Según los datos en las que ha tenido acceso la ACN, actualmente constan una cincuentena de motivos para establecer una reducción de velocidad en un tramo de vía. El principal, relacionado con el estado de la vía (sin especificar), en uno de cada cuatro cortes (el 25,2% de los casos). El segundo, tiene que ver con el estado del mecanismo de desvío o cambio de agujas y las traviesas que permiten la intersección entre dos vías, que ahora mismo comportan 22 reducciones de velocidad (el 14% de los casos). El estado de las 'trincheras' (excavaciones en el suelo para suavizar la pendiente y favorecer el paso del tren) son la tercera causa de reducción de la velocidad, con una docena de casos (el 4,5%) según la última actualización de Adif.

La lista es larga, e incluye factores como el mal estado de un túnel, la protección por trabajos que se están realizando en el trazado, o por indicación específica relacionada de distancia de frenazo antes de llegar a algún punto. Por demarcaciones, Barcelona es la que acumula más lugares con limitación de velocidad temporal, con 73. La sigue Tarragona, con 51, Girona con 25 y finalmente Lleida, con 6.

Desde de Adif han rechazado comentar e informar sobre diferentes aspectos que aparecen en el documento al valorar que es de uso interno de la compañía.