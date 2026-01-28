Les limitaciones de velocidad en el AVE de Tarragona provocan retrasos de más de una hora

Usuarios entrando en los accesos de la alta velocidad en la estación del Camp de Tarragona

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Las limitaciones de velocidad que Adif ha establecido en varios tramos del corredor que une Tarragona con Madrid vuelven a provocar retrasos de más de una hora. Según han informado fuentes de Renfe a ACN, las demoras afectan atodas las empresas operadoras.

Así, el gestor ha establecido en algunos puntos una velocidad de 80 kilómetros por hora, hecho que provoca que el trayecto dure hasta una hora más de lo previsto.