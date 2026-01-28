MOVILIDAD
Les limitaciones de velocidad en el AVE de Tarragona provocan retrasos de más de una hora
Las reducciones de velocidad de Adif en diferentes tramos del trayecto afectan en todas las empresas que operan
Las limitaciones de velocidad que Adif ha establecido en varios tramos del corredor que une Tarragona con Madrid vuelven a provocar retrasos de más de una hora. Según han informado fuentes de Renfe a ACN, las demoras afectan atodas las empresas operadoras.
Así, el gestor ha establecido en algunos puntos una velocidad de 80 kilómetros por hora, hecho que provoca que el trayecto dure hasta una hora más de lo previsto.